中國行動電源廠違法在台設籌備處 銷售經理認罪緩起訴

台北市黃姓銷售經理代表中國知名行動電源製造商「深圳市德蘭明海公司」，未經經濟部投資審議委員會許可，私自在台設立籌備處並從事實質業務活動，遭法務部調查局移送偵辦。

士林地檢署偵結，考量黃男坦承犯行、態度良好，裁定緩起訴1年，並須向公庫繳納15萬元。

檢調調查，黃男自2022年起擔任德蘭明海公司海外銷售高級經理。為推廣旗下行動電源產品，德蘭明海公司透過香港關係企業「香港鉑陸帝公司」布局台灣市場，而在尚未取得投審會許可、且設立申請遭否准的情況下，黃男仍於同年11月承租新北市汐止區一處商辦，作為「台灣鉑陸帝公司」的籌備處。

檢調追查發現，該籌備處名義上為辦公室，實際上已從事多項未經許可的業務行為，包括作為德蘭明海公司產品在台展示據點、接收中國總部寄送的零組件，並充當產品維修中心。黃男亦在台開發客戶，安排台灣客戶赴中國工廠參訪，並以籌備處為收件地址，接收總部寄送的行動電源維修零件；相關租金及營運費用，均由中國德蘭明海公司直接負擔。

檢察官認為，黃男的違法行為自2022年持續至2024年，具反覆、延續實施業務的特性，屬法律上所稱的集合犯；由於「台灣地區與大陸地區人民關係條例」已於2022年間修正施行並加重刑責，本案依法適用新法規定。

檢方審酌，黃男雖違反兩岸條例相關規定，但考量其過去並無前科，於偵查中坦承犯行，案發後已離職並表達悔意，最終裁定予以緩起訴處分；而黃男除須接受為期1年的緩起訴期間外，並應於處分確定後8個月內繳納公庫15萬元，以示警惕。

據了解，雖然本案緩起訴處分對象為實際在台執行業務的黃姓銷售經理，但相關籌備處租金及營運費用均由中國德蘭明海公司負擔，籌備處亦實際作為該公司產品展示、零件收受及維修據點，顯示黃男代表中國廠商在台從事實質營運行為；至於是否進一步追究公司責任，檢方並未公開說明。

