驚悚！ 苗栗台13線機車墜駁坎2死 1人懸掛尖刺鐵絲圍籬

驚悚！ 苗栗台13線機車墜駁坎2死 1人懸掛尖刺鐵絲圍籬2026/01/28 17:22 記者彭健禮／苗栗報導
一名男性掛在一旁台灣中油公司探採事業部鑽探工程處廳舍的尖刺鐵絲圍籬上、腳下鮮血滿地，景象駭人。（圖由讀者提供）
台13線苗栗縣頭屋鄉象山路口附近路段，今（28）日下午2點多，發生一輛機車衝出道路、墜落駁坎之交通事故。騎士與乘客被拋出，雙雙傷重死亡；其中一人掛在一旁台灣中油公司探採事業部鑽探工程處廳舍的尖刺鐵絲圍籬上、腳下鮮血滿地，景象駭人。事故原因，警方調查中。
苗栗縣消防局今天下午2點27分許獲報，指台13線苗栗縣頭屋鄉象山路口附近路段有機車車禍，傷者2名，派遣苗栗分隊、頭屋分隊人車前往救援。
消防人員到場，發現一輛機車墜落路旁2公尺深駁坎，一名男性躺臥在路肩水溝內，另有一名男性掛在一旁台灣中油公司探採事業部鑽探工程處廳舍的尖刺鐵絲圍籬上、腳下鮮血滿地，經消防人員利用破壞剪剪斷鐵絲救下送醫。
兩名男性經送醫搶救，雙雙傷重不治。警方初步調查，該輛機車沿台13線由北往南行駛，行經該路段時，不明原因衝出道路，摔落外側駁坎，事故原因及死者的身分，調查中。
