    首頁 > 社會

    高雄台88下死亡車禍 騎士疑超車不成擦撞倒地遭聯結車輾斃

    2026/01/28 17:23 記者陳文嬋／高雄報導
    高雄台88快速道路下方發生死亡車禍，一名騎士疑超車不成擦撞倒地，當場被聯結車輾爆頭。（民眾提供）

    高雄台88快速道路下方發生死亡車禍，一名騎士疑超車不成擦撞倒地，當場被聯結車輾爆頭。（民眾提供）

    高雄市台88線快速道路下鳳山區南華一路口今天下午發生一起死亡車禍！

    高雄市一名林姓男子今天下午騎機車行經鳳山區南華一路，因一名男騎士疑超車不成，雙方發生擦撞倒地，不料該男遭同向聯結車輾斃，警方正追查死者身分，全案朝向過失致死罪嫌偵辦。

    高雄市一名林姓男子（18歲）今天下午近4時騎機車沿著鳳山區南華一路行駛，突然旁邊同向一名男子騎機車於轉彎路段超車不成，2人於南華一路近保南二路口發生擦撞，造成雙方人車倒地。

    適逢許姓男子（52歲）駕駛聯結車，同向沿著鳳山區南華一路行駛要去送貨，不料林男與另名男子發生擦撞後，該男因在聯結車與林男中間，整個人往聯結車方向倒地，當場被聯結車輾爆頭。

    警消據報到場處理，該男已明顯死亡，目前身分不明追查中，林男手腳擦傷未送醫；警方正調閱監視器畫面，釐清死亡車禍發生原因。

    警方將肇事許男帶回警所調查，全案依過失致死罪嫌偵辦。

    高雄台88快速道路下方發生死亡車禍。（民眾提供）

    高雄台88快速道路下方發生死亡車禍。（民眾提供）

    高雄台88快速道路下方發生死亡車禍。（民眾提供）

    高雄台88快速道路下方發生死亡車禍。（民眾提供）

