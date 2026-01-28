宜蘭名農場少東涉空拍機投毒案 活埋動物+攔路搶客黑歷史連環爆

「張美阿嬤農場」負責人的小兒子王逢昇退出營運核心後，於2024年11月另立門戶，前後開設「樹懶餐廳（萌寵農場）」、「王老先生休閒農場」2間農場。（圖擷取自「樹懶餐廳（萌寵農場）」官網）

宜蘭縣發生全台首起空拍機投毒，涉案王男被證實為當地知名動物農場「張美阿嬤農場」負責人的小兒子王逢昇，犯案動機則是不滿員工離職後，跳槽至競爭農場，目前已被檢方依違反《動物保護法》及《刑法》毀損罪提起公訴。王男曾被員工與遊客踢爆，做出活埋動物、攔路搶客等惡行，種種黑歷史因投毒案再度引發熱議。

根據宜蘭地檢署起訴書指出，三星鄉農場負責人王男涉嫌在2023年6月，多次前往冬山鄉親子動物樂園「星夢森林劇場」，並操控空拍機投下混合劇毒農藥「托福松」的毒餌到園區，導致3隻動物誤食慘死。有網友追查王男身分，發現他疑似「張美阿嬤農場」負責人的兒子兼前合夥人王逢昇，事後消息被「張美阿嬤農場」業者證實，但業者強調因王男在2023年嚴重違背動物福利與經營理念，雙方早已終止合作。

請繼續往下閱讀...

著名時事網紅「姆士捲」發文踢爆，宜蘭當地人早就知道投毒者身分，甚至受害農場恐不只一家，只是其他業者不想惹麻煩。另有一些網友發文爆料，先前到宜蘭旅遊想去造訪張美阿嬤農場，卻在前往農場路口時看到有兩方人舉牌指路，一方寫著「原張美阿嬤農場動物搬新家」，引導遊客前往樹懶餐廳（萌寵農場）；另一方則寫說「動物沒有搬家」，讓眾人困惑不已，事後才得知是兒子分家後攔路搶客。

王男還被員工痛批，並未善待樹懶餐廳（萌寵農場）飼養的動物，像是有動物生病時，完全沒有找專業獸醫治療，反而是直接放任動物病痛纏身，甚至還不等動物斷氣，就直接以「無法賺錢」為由當場掐死或活埋；不僅如此，王男僅餵食動物非專用的便宜飼料，藉此將省下來的多餘經費用在「廣告宣傳」，透過營造良好形象來吸引遊客上門；更有員工爆料，農場經常不照勞基法處事，被員工私下形容是「王家餅舖」。

此外，王男被人查出退出張美阿嬤農場營運核心後，於2024年11月另立門戶，前後開設「樹懶餐廳（萌寵農場）」、「王老先生休閒農場」2間農場，並在同年12月將樹懶餐廳（萌寵農場）的負責人位置轉交給黃姓男子與王姓女子。對此，樹懶餐廳（萌寵農場）在今（28）日發布最新聲明強調，新聞報導的宜蘭投毒事件，與該餐廳毫無相關，網路上對餐廳的惡意不實指控已侵害名聲及商譽，對此保留法律追訴的權利。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法