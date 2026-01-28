診所遭不實指控 澎湖地檢署罕見發聲明澄清

澎湖診所遭搜索，澎湖地檢署罕見發表聲明澄清不實報導。（記者劉禹慶攝）

昨（27）日澎湖自媒體報導澎湖地檢署指揮調查局搜索澎湖某醫師診所、並因涉嫌虛報醫療費用及逃漏稅等不實指控的消息，引發社會關注。澎湖地檢署昨日罕見發布正式澄清聲明表示，報導內容與事實未盡相符，為避免誤導社會大眾並影響司法公正性，澎湖地檢署特此澄清。

陳豪騫醫師今（28）日表示感謝司法機關能即時予以澄清，以正社會視聽。多年來陳以仁心仁術聞名，致力於基層醫療服務與病患照護。眾多當地病患及家屬在社群平台和網路討論區分享其行醫經歷時，常會特別提到陳醫師耐心看診、細緻治療及對弱勢病患關懷態度，使他成為澎湖廣受尊敬的醫療人員。

然而自媒體報導內容涉及「虛報健保費用」及相關稅務調查等敘述，經澎湖地檢署查證後確認與事實不符，且非檢方公開證實偵查結果。由於該類未經查證之內容易造成當事人名譽之損害、甚至混淆司法程序的客觀性，地檢署特別提出澄清。整體案件是否進入正式偵查程序或後續進度，應依司法機關正式公告為準，勿以網路傳聞替代事實依據。

又作為一名長期投入地方醫療服務的專業醫師，陳豪騫醫師過去的醫學專業與社區貢獻，一直是病患信任的重要來源。對於虛假消息的散布，應避免造成無辜當事人及家庭的困擾與情緒傷害。

同時陳豪騫醫師及支持者，表達對於司法機關堅守公正執法、尊重法治程序的謝意，強調尊重司法獨立性，亦希望社會各界在面對類似傳言時保持冷靜，以確保公平、客觀與理性討論。

