    赴日「暗黑打工」領金條 2台男淪詐騙車手被大阪警方逮捕

    2026/01/28 18:45 即時新聞／綜合報導
    大阪府警方日前逮捕2名台灣籍男子，2人疑似擔任詐騙團車手，在準備取走一名受騙女性放在超商附近市值約3600萬日圓的金條時，被埋伏警方逮捕。（圖擷取自「KTV NEWS」YouTube）

    大阪府警方日前逮捕2名台灣籍男子，2人疑似擔任詐騙團車手，在準備取走一名受騙女性放在超商附近市值約3600萬日圓的金條時，被埋伏警方逮捕。（圖擷取自「KTV NEWS」YouTube）

    日本近年頻傳赴日外國籍民眾應徵「暗黑打工」（闇バイト，地下打工），導致詐騙案件爆炸性增長。大阪府警方今（28）日透露，日前逮捕2名台灣籍男子，2人疑似擔任詐騙集團車手，在準備取走一名受騙女性放在超商附近市值約3600萬日圓（約新台幣739萬元）的金條時，被埋伏警方逮捕，目前正循線追查詐騙集團幕後人員。

    綜合日媒報導，根據大阪府警方最新公告，被捕的2名台灣籍男子分別為38歲王裕閔與32歲陳奕廷，2人涉嫌在今年1月初，取走一名住在和歌山縣的70多歲女性被誘購買的金條。受害者回憶，她在住家接到多通電話，對方假冒日本警察與檢察官，聲稱她涉及某個案件，名下所有資產恐遭凍結，「為了證明妳無罪，必須先購買黃金。」

    受害者在詐騙集團話術引導與施壓下，感到恐懼並深信不疑，依對方指示將現金3600萬日圓匯入一家經營金條買賣的業者帳戶，等到約1.2公斤重的金條到貨後，再依照指示把裝有金條的紙袋，於27日放置在和歌山縣內某家超商用地內。大阪府警方透露，因接獲其他縣市警方提供相關特殊詐騙情報，事前加強警戒與派人在超商附近埋伏。

    警方表示，受害者放下金條不久後，2名台灣籍男子現身超商附近，並在準備回收紙袋時，埋伏警方立即上前逮捕。經過警方初步調查，2名嫌犯完全無法使用日語溝通，研判2人並非詐騙主謀、僅是領取贓款的車手，背後極可能另有透過電話操控行動的「指示者」，目前正在進一步追查其他涉案的詐騙集團人員。

    警方補充，王男在去年12月初以短期停留簽證入境日本，陳男則是在本月26日入境，2人皆投宿在大阪府內的飯店。日媒指出，隨著緬甸等多個位於東南亞國家的詐騙據點被強力掃蕩，部分詐騙集團轉為「快閃」、「暗黑打工」等犯罪模式，誘騙各國民眾擔任底層車手，試圖降低躲避執法部門追緝風險，且這些詐騙集團背後主謀多為中國人。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    熱門推播