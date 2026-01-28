酒駕累犯拒繳45萬元罰鍰 花蓮男帳戶突進帳千萬遭凍結

花蓮縣新城鄉林男酒駕累犯遭重罰新臺幣45萬元裁決書。（執行署花蓮分署提供）

花蓮50多歲林姓男子，多次酒後騎機車上路，去年6月間不僅酒精濃度超標還無照，被裁罰45萬元繳了幾期後就拒繳，遭監理所移送強制執行。法務部行政執行署花蓮分署上月受理，積極清查林男名下財產，近日發現突然進帳千萬元，立即凍結，林男才願意繳清罰款。

法務部行政執行署花蓮分署指出，林姓男子家住新城鄉，過去被查獲酒駕次數至少5、6次。去年6月間在新城鄉的台9線路段，被新城警分局員警查獲酒後無照騎機車，屬酒駕累犯，遭花蓮監理站依道路交通管理處罰條例第35條第3項規定重罰45萬元。

請繼續往下閱讀...

花蓮分署表示，當時林男申請分18期，每期繳2萬5000元，但繳了5期後就不再付錢，遭移送到花蓮分署強制執行，受理後，清查林男名下財產，發現存款帳戶金額僅有幾百到幾千元。不過，花蓮分署人員相當積極，密集清查掌握他的帳戶狀況，近期發現有一筆上千萬元鉅款入帳，這個月初立刻核發扣押命令，凍結帳戶。

林姓男子發現帳戶被凍結無法動支，馬上跑到行政執行署花蓮分署，向執行人員表示希望可以申請分期繳納，由於林男存款顯足以一次清償，花蓮分署未准予分期，仍依法收取，成功為國庫追回罰鍰。 花蓮分署強調，酒駕事件頻傳，每每造成無辜民眾傷亡及家庭破碎，酒後駕車為國人深惡痛絕行為，更已成為全民公敵。

花蓮分署呼籲，適逢農曆春節前夕，飲宴活動頻繁，花蓮分署近期啟動酒駕專案，針對相關案件採取強力執行措施，全力遏止酒駕歪風，希望民眾切勿酒後駕車，以免害人害己，傷及荷包，萬一受到裁罰，亦應儘速繳納。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法