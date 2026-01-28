為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    酒駕累犯拒繳45萬元罰鍰 花蓮男帳戶突進帳千萬遭凍結

    2026/01/28 16:42 記者王錦義／花蓮報導
    花蓮縣新城鄉林男酒駕累犯遭重罰新臺幣45萬元裁決書。（執行署花蓮分署提供）

    花蓮縣新城鄉林男酒駕累犯遭重罰新臺幣45萬元裁決書。（執行署花蓮分署提供）

    花蓮50多歲林姓男子，多次酒後騎機車上路，去年6月間不僅酒精濃度超標還無照，被裁罰45萬元繳了幾期後就拒繳，遭監理所移送強制執行。法務部行政執行署花蓮分署上月受理，積極清查林男名下財產，近日發現突然進帳千萬元，立即凍結，林男才願意繳清罰款。

    法務部行政執行署花蓮分署指出，林姓男子家住新城鄉，過去被查獲酒駕次數至少5、6次。去年6月間在新城鄉的台9線路段，被新城警分局員警查獲酒後無照騎機車，屬酒駕累犯，遭花蓮監理站依道路交通管理處罰條例第35條第3項規定重罰45萬元。

    花蓮分署表示，當時林男申請分18期，每期繳2萬5000元，但繳了5期後就不再付錢，遭移送到花蓮分署強制執行，受理後，清查林男名下財產，發現存款帳戶金額僅有幾百到幾千元。不過，花蓮分署人員相當積極，密集清查掌握他的帳戶狀況，近期發現有一筆上千萬元鉅款入帳，這個月初立刻核發扣押命令，凍結帳戶。

    林姓男子發現帳戶被凍結無法動支，馬上跑到行政執行署花蓮分署，向執行人員表示希望可以申請分期繳納，由於林男存款顯足以一次清償，花蓮分署未准予分期，仍依法收取，成功為國庫追回罰鍰。 花蓮分署強調，酒駕事件頻傳，每每造成無辜民眾傷亡及家庭破碎，酒後駕車為國人深惡痛絕行為，更已成為全民公敵。

    花蓮分署呼籲，適逢農曆春節前夕，飲宴活動頻繁，花蓮分署近期啟動酒駕專案，針對相關案件採取強力執行措施，全力遏止酒駕歪風，希望民眾切勿酒後駕車，以免害人害己，傷及荷包，萬一受到裁罰，亦應儘速繳納。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播