替代役遭丟包輾斃研判司機曾下車 警清查對向來車是否目擊

溫姓替代役搭多元計程車遭丟包台64快速道路，倒臥車道被4車相繼輾斃。（記者陸運鋒翻攝）

國立大學畢業的溫姓替代役25日搭多元計程車時，疑踢車門及椅背引發林姓司機不滿，被丟包在台64線遭4輛汽車輾過慘死。由於此案涉及過失致死罪，警方第一時間已列為刑案，而行車紀錄器音檔顯示有3聲開關門聲響，研判林男當時也有下車，將追查溫男是否有被拖下車的可能，同時清查對向車道是否有來車目擊。

由於行車紀錄器僅照前方，並未有車內影像，但根據車內聲音顯示，事發當天溫男搭上林男的多元計程車共12分鐘，前10分鐘都很安靜，坐在後座也無任何動作，但在最後2分鐘，溫男疑連續踢了車門及椅背，且傳出「叩、叩、叩」聲響，因此林男告知「請不要踢椅背跟車門」、「可以躺下但不要踹」等語，隨後罵髒話後說「你給我下車！」而溫男全程未發一語。

請繼續往下閱讀...

檢警根據當時有3聲開關門聲，研判溫男下車以後，林姓司機也有下車，但很迅速又返回車上關門離去，且往前開了1分鐘後，報案稱有人躺在台64線車道，警方到場時，溫男已陸續遭4名汽車駕駛輾斃。

據知，警方昨查訪一名事發前1分鐘路過的重機騎士，他稱並未看見此事故，且查看行車紀錄器影像停留在去年。檢警昨採集溫男內臟組織及血液，隨後將相關跡證帶回化驗，釐清是否有藥物或酒精反應，至於化驗報告出爐需2個月。

由於行車紀錄器僅照得到前方，暫無數位鑑識的必要，但檢方將數位鑑識溫男的手機，釐清他事發前聯繫哪些人；至於溫男是否有被拖下車可能，仍需深入進一步追查，同時清查當時是否有對向來車經過，有無行車紀錄器錄下或目擊當時情況。

