為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    可惡！屏男毒駕權利車撞死婦人肇逃 警方5小時緝凶到案

    2026/01/28 16:23 記者羅欣貞／屏東報導
    婦人機車倒地。（里港警分局提供）

    婦人機車倒地。（里港警分局提供）

    屏東縣鹽埔鄉新埔路與仕絨路口於昨（27）日下午5時許發生一起嚴重交通事故，71歲傅姓婦人騎乘普通重型機車依號誌直行時，遭一輛自小客車闖紅燈撞擊，婦人當場重傷送醫，經搶救2小時仍宣告不治，肇事車輛逃逸，警方當晚10時許逮到毒駕男子，並於車內查獲毒品及槍枝。

    里港警分局獲報後立即成立專案小組全力展開追緝，經調閱路口監視器鎖定車牌，發現爲權利車，增加查找難度，復經運用科技系統發現該車經常出入於高雄鳳山區某停車場，警方立即前往調閱該處監視器追緝凶嫌，調閱過程中，眼尖員警突然發現一特徵相符車輛正駛入停車場內，經比對車輛撞擊痕跡確認該車即肇事車輛，隨即通報高雄市鳳山分局員警協助支援包夾圍捕。

    當晚10時許，警方將車內42歲吳姓男子拉下逮捕，經搜索當場於車內查獲安非他命3小包、不明粉末2包、毒品殘渣袋10袋、不明粉末1包、粉色藥丸1顆、依托咪酯煙彈加吸食器1組（煙彈7.24公克）、依托咪酯煙油2罐共9.37公克、藥鏟2支、安非它命吸食器1支、手機2支、空氣槍4支、手槍1支及肇事自小客車一部等相關證物。

    經警對吳嫌施以唾液快篩檢測呈第一級及第二級毒品陽性反應，全案依毒品危害防制條例、肇事逃逸致死及公共危險罪嫌移送屏東地方檢察署偵辦並建請檢察官聲押。

    里港分局長邱逸樵表示，本案毒駕肇事逃逸致人死亡，行為人不僅漠視他人生命安全，更企圖逃避法律責任，行徑極為惡劣，分局秉持「肇逃零容忍、酒毒駕零寬貸」原則，案發後立即整合各單位成立專案小組，跨縣市調閱監視器與車辨系統，於最短時間內將嫌犯緝捕到案，展現警方守護用路人安全的決心與效率。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    機車嚴重受損。（里港警分局提供）

    機車嚴重受損。（里港警分局提供）

    警方查獲肇事權利車。（里港警分局提供）

    警方查獲肇事權利車。（里港警分局提供）

    警方查獲毒駕男，起出空氣槍4支、手槍1支等。（里港警分局提供）

    警方查獲毒駕男，起出空氣槍4支、手槍1支等。（里港警分局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播