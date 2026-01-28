桃園市警犬隊犬舍調高金額重啟招標 最快明年初完工

桃園市警察局警犬隊犬舍增加工程經費，重新招標，預估明年可完工啟用。（警方提供）

桃園市政府警察局成立警犬隊已經1年多，但興建犬舍卻2次流標，市議員黃瓊慧、張肇良去年質詢時認為屢次流標是因為工程經費不足；警察局檢討預算，由4550萬元增為4950萬元，工程已經上網招標，預計2月6日開標，最快明年初就可完工啟用。

黃瓊慧、張肇良說，警犬隊前年12月12日掛牌，成立後表現優異，曾在桃園萬聖城、樂天桃猿球賽等場合協助維安，犬舍興建進度卻因興建經費遠低於市場行情而流標，工程進度原地踏步，所幸警察局今年調整金額重新招標，也希望工程順利發包出去，讓警犬隊擁有完善空間。

新建警犬隊犬舍在大園沙崙土地，去年9月取得建築執照，面積約331坪，目前編制7人6犬，未來會擴編至11人10犬，其中偵爆及緝毒犬各半，預計興建地上1層2棟廳舍，警方於去年10月7日、11月5日2次招標，卻因無廠商投標而流標，目前提高金額後重新招標。

警察局說，警犬隊會依訓練進度購置毒品及火藥嗅源、膠箱、鐡罐、辨別氣味長板凳等多項嗅覺偵測基礎訓練器材，預計廳舍完工後，再行採購不鏽鋼圓形轉盤嗅覺器材、高低跳板、A字梯及高橋等，強化整體訓練效能。

