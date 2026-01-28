為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    廟前玩「象棋麻將」辯全輸光 3人未被搜出賭資也躲不掉

    2026/01/28 16:29 記者顏宏駿／彰化報導
    警方查獲賭客賭象棋麻將，現場未查扣現金，仍將3人送辦。象棋示意圖。（資料照）

    撒謊的代價！彰化縣黃姓、洪姓、林姓3位男子在廟前空地上玩「象棋麻將」，警方據報前往處理時，現場沒有扣到賭資，3人辯稱「全都輸光」了，警方僅扣得一付象棋，仍依賭博罪移送法辦，該案經彰化地院審理，3人均被判罰金2000元。

    據了解，3人在社區一間廟宇前聚賭，警方到場時，現場只剩一付象棋，起初大家都說「玩象棋、沒賭博」，但警方好意勸說「神明面前不說謊」，後來3人才坦承玩「象棋麻將」。警方又說，玩這個，總該有籌碼、現金吧！3人不約而同說「都輸光了」，警方無奈地說：沒有人贏，總要交待「怎麼玩法」。

    起訴書指出，3人輪流作莊，莊家先拿取5支象棋，其它家拿取4支象棋，再依個家順序取一支牌，直到手中象棋組成「帥仕相」、「俥傌炮—兵兵」或「將士象」、「車馬包─卒卒」即為胡牌，輸的玩家付給胡牌者20元。

    承審的法官表示，被告3人於警詢時均供稱「伊都輸等語」，難認3人獲有犯罪所得，自無從依規定，對3人宣告沒收犯罪所得。

