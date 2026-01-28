繳不出房租 打工父、弱智母攜1歲子公園搭帳棚

年輕夫妻帶幼子在大安區龜殼公園搭帳篷。（圖由警方提供）

近日寒流來襲低溫10°C，台中市大安區1對年輕夫妻因無力繳房租，遭房東驅趕，21日帶著1歲多男孩在龜殼公園搭帳棚，23日民眾報警後，台中市府社會局派員介入協助，並先行將一家3口暫時安頓於大甲區的旅館，成功為弱智周姓母親申請到6千元的急難紓困金，以應付短期內的食宿與生活必需品開銷。

台中市大甲警分局今日指出，大安分駐所日前接獲民眾報案，指稱大安區龜殼生態公園內有違規搭設的帳篷，請求警方協助處理。巡佐紀志忠與警員謝文雄獲報後立即趕赴現場，於公園舞台後方發現1頂簡易帳篷，裡頭住著1位領有身心障礙手冊的31歲周姓年輕母親、幼子與丈夫，30歲丈夫因打零工為生，收入不穩定，因繳不出房租遭驅趕，又不好意思向父母求助，無處可去，只能帶著幼子在寒風中棲身於單薄的帳篷內，處境令人擔憂。

紀志忠表示，一家3口遭遇宛如臉書遊戲《緋聞港口》真人版，這對夫妻身上剩下幾百元，「母慈八方振安慈善會」捐助6千元的急難紓困金，協助這個小家庭度過眼前的難關。

大甲警方表示，農曆春節將至，呼籲請社會大眾多一份關懷，留意社區內獨居長者、經濟困頓或急需協助的脆弱家庭。若發現鄰里中有需要幫助的個案，請主動通報警方（110）或衛生福利部（1957福利諮詢專線），讓公部門與民間慈善力量能夠及時介入。

