為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    搜索台蠟假投資案洩密長官往來證據 桃市調處前組長緩刑4年確定

    2026/01/28 15:41 記者張文川／台北報導
    調查局桃園市調查處。（資料照）

    調查局桃園市調查處。（資料照）

    調查局桃園市調查處機動站時任犯罪防制組長林明宏，2021年支援搜索台蠟公司董座林哲印等人涉嫌假投資光電、真放貸案時，查扣林哲印與數名調查局高官餐敘、球敘的筆記本，林明宏見時任長官、桃園市調處長廖榮旭的名字也在其中，卻於搜索時電洽林哲印，並於搜索結束後向廖回報，事後被檢舉涉洩密；一審桃園地院將林員依洩密罪判處6月徒刑、可易科罰金。二審高等法院今認為林員已離開公職至民間就業，當能深切反省，維持6月刑期，但給予緩刑4年機會，條件是向國庫支付18萬元，全案定讞。

    判決指出，2021年10月5日，嘉義地檢署指揮嘉義縣調查站前往台蠟公司搜索，桃園市調查處支援，林明宏時任桃園市調處機動工作站犯防組長，負責搜索台蠟董事長林哲印的辦公室。

    搜索過程中，有調查官找到一本記載球敘、餐敘名冊的筆記本，詢問林要不要查扣，筆記本中記載多名調查局高官名字，包括調查局前副局長黃義村、時任桃園市調查處長廖榮旭、新北市調處副處長李文義等人。

    林明宏於搜索當下就以電話告知林哲印有這件事，同日下午搜索完畢、返回桃園市調查處後，林再次將詳情告知林哲印，再由林哲印陪同向廖榮旭報告筆記本內容及名單，將應秘密的扣案物內容，洩漏給林哲印、廖榮旭。調查局事後接獲檢舉，政風室為了自清而立案調查，將林明宏函送桃檢偵辦起訴。

    林坦承告知2人，但不知這算是洩密，政風室找他談此事時，他早已忘了，看監視器畫面才回想起來。桃院認為不能以不知洩漏內容的重要性，做為免除犯罪或減輕其刑的理由，將林判處6月徒刑得易科罰金。林認為量刑過重，上訴二審。

    高等法院今日判決指出，林員雖於二審改口認罪，但認罪時點已晚，法院已進行證據調查程序，已耗費不少司法資源，難以認為林是基於真誠悔悟動機而認罪，量刑6月尚屬妥適。

    但合議庭審酌林終能坦承犯行，沒有不良素行，任職期間曾破獲採購工程、貪瀆等多起重大弊案、重大經濟犯罪及查獲製毒工廠，迭有績效，現已離開公職，至民間企業就業，應無再犯之虞，經此案教訓應能知所警惕，故宣告緩刑4年，以啟自新，條件是向國庫支付18萬元。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播