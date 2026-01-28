搜索台蠟假投資案洩密長官往來證據 桃市調處前組長緩刑4年確定

調查局桃園市調查處。（資料照）

調查局桃園市調查處機動站時任犯罪防制組長林明宏，2021年支援搜索台蠟公司董座林哲印等人涉嫌假投資光電、真放貸案時，查扣林哲印與數名調查局高官餐敘、球敘的筆記本，林明宏見時任長官、桃園市調處長廖榮旭的名字也在其中，卻於搜索時電洽林哲印，並於搜索結束後向廖回報，事後被檢舉涉洩密；一審桃園地院將林員依洩密罪判處6月徒刑、可易科罰金。二審高等法院今認為林員已離開公職至民間就業，當能深切反省，維持6月刑期，但給予緩刑4年機會，條件是向國庫支付18萬元，全案定讞。

判決指出，2021年10月5日，嘉義地檢署指揮嘉義縣調查站前往台蠟公司搜索，桃園市調查處支援，林明宏時任桃園市調處機動工作站犯防組長，負責搜索台蠟董事長林哲印的辦公室。

請繼續往下閱讀...

搜索過程中，有調查官找到一本記載球敘、餐敘名冊的筆記本，詢問林要不要查扣，筆記本中記載多名調查局高官名字，包括調查局前副局長黃義村、時任桃園市調查處長廖榮旭、新北市調處副處長李文義等人。

林明宏於搜索當下就以電話告知林哲印有這件事，同日下午搜索完畢、返回桃園市調查處後，林再次將詳情告知林哲印，再由林哲印陪同向廖榮旭報告筆記本內容及名單，將應秘密的扣案物內容，洩漏給林哲印、廖榮旭。調查局事後接獲檢舉，政風室為了自清而立案調查，將林明宏函送桃檢偵辦起訴。

林坦承告知2人，但不知這算是洩密，政風室找他談此事時，他早已忘了，看監視器畫面才回想起來。桃院認為不能以不知洩漏內容的重要性，做為免除犯罪或減輕其刑的理由，將林判處6月徒刑得易科罰金。林認為量刑過重，上訴二審。

高等法院今日判決指出，林員雖於二審改口認罪，但認罪時點已晚，法院已進行證據調查程序，已耗費不少司法資源，難以認為林是基於真誠悔悟動機而認罪，量刑6月尚屬妥適。

但合議庭審酌林終能坦承犯行，沒有不良素行，任職期間曾破獲採購工程、貪瀆等多起重大弊案、重大經濟犯罪及查獲製毒工廠，迭有績效，現已離開公職，至民間企業就業，應無再犯之虞，經此案教訓應能知所警惕，故宣告緩刑4年，以啟自新，條件是向國庫支付18萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法