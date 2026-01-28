婦人陷假檢警詐騙交出帳戶害9人被詐 法官認受騙可憐人判無罪

新北地院。（資料照）

70歲何姓老婦人被控提供銀行帳戶給詐團使用，導致9名被害者被騙；但新北地院法官審理後認為，何婦之所以交出帳戶提款卡、密碼，是因受到「假檢警」以涉及洗錢案需要比對金流作為名義的欺騙，本身也受到嚴重的財產損害，也是受欺騙的可憐人，判決無罪。

檢方調查，何被控於去年3月6日，將名下金融帳戶提款卡（含密碼）提供給通訊軟體Line暱稱「張振華」（真實姓名、年籍不詳）使用，作為收取9名被害者遭詐騙的犯罪所得使用。

何婦辯稱，有一個自稱是八德分局的警員「張振華」說她涉及洗錢案件，需提供提款卡作比對，並說偵查不公開，不要和家人說，才在住處樓下交付提款卡；後來檢察官「陳彥章」用Line跟她索取密碼，並叫她拿房子去貸款，她照做後貸款450萬元，結果不管是存款還是貸款的款項都被領走，她是因害怕涉及洗錢才將提款卡、密碼交出去，自己也是被害者。

法官依對話紀錄等證據判定，何婦之所以會將提款卡、密碼交出去，是因受到「假檢警」以涉及洗錢案件需要比對金流作為名義的欺騙。

法官並發現，何婦因收到「陳彥章」遊說，於去年5月向第三人申請貸款450萬元，並以名下房屋、土地設定抵押權；再仔細檢視銀行及郵局帳，何婦將提款卡、密碼交付出去前，銀行帳戶約有60萬元的餘額，郵局帳戶則有大約40萬元的餘額，不論其存款或貸款所得，最後都被不詳之人提領一空。

法官認為，「張振華、陳彥章」透過話術讓何婦深陷其中，還出具外觀不容易察覺出任何異狀的公文書取信於何婦，讓她相信真的涉及洗錢案件，所以有必要將金融機構帳戶提款卡、密碼交付出去進行處理。

法官認為，何婦也受到嚴重的財產損害，是受到欺騙的可憐人，不能只是因為她將金融機構提款卡、密碼交出去，便直接認定她主觀上存在交付帳戶罪的故意，且法院更不應該仰賴過往的辦案經驗，對常見的犯罪類型進行臆測，否則無異於將無罪推定置換為有罪假設，法院無法贊成置被告受到損害（屬於詐欺犯罪被害人）的事實於不顧，純粹以推論的方式認定犯罪事實，避免冤枉可能真的被不法詐騙集團利用或欺騙的被告。

