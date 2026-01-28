毒鴛鴦違停引警攔檢 各種高級毒品藏車上

劉男下車受檢。（記者徐聖倫翻攝）

49歲劉姓男子駕車載著25歲吳姓小女友，前日晚間行經新北市新莊並違停在路邊，引來警方盤查。警方目視車內即刻發現駕駛座旁掉了一根香煙，一查竟摻了「海洛因」，進一步搜查發現2人攜帶了大量依托咪酯煙油、安非他命、海洛因等毒品，且經快篩劉男涉毒駕，情侶倆被警方帶回法辦。

據悉，前日深夜11時許，劉男將汽車違停在新莊區中正路上，恰巧巡邏員警經過，見到違停即上前盤查。劉男身攜違禁品，但他假裝淡定，配合臨檢，而員警眼尖，發現駕駛座旁掉落一根香煙，劉男本想找藉口開脫，但眼見已逃不掉，只好承認香煙摻了海洛因。

請繼續往下閱讀...

警方後續喝令劉男、吳女下車，在車上搜出海洛因粉末1包、依托咪酯粉末1包、依托咪酯煙油2罐、依托咪酯煙彈1顆以及安非他命4包等多項毒品。警方對2人進行唾液快篩，果然皆海洛因、安毒等呈陽性反應，隨即將2人帶回法辦。

劉男、吳女辯稱，毒品是在網路上購得，皆為自己施用，詳細賣家資料已記不得，對此警方高度存疑。警詢後，依毒品、公共危險等罪嫌，將劉男、吳女移送法辦，並將持續追查上游。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

警方查獲大量安毒。（記者徐聖倫翻攝）

警方查獲安毒、海洛因、依托咪酯等各式毒品。（記者徐聖倫翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法