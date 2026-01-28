為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    毒鴛鴦違停引警攔檢 各種高級毒品藏車上

    2026/01/28 15:58 記者徐聖倫／新北報導
    劉男下車受檢。（記者徐聖倫翻攝）

    劉男下車受檢。（記者徐聖倫翻攝）

    49歲劉姓男子駕車載著25歲吳姓小女友，前日晚間行經新北市新莊並違停在路邊，引來警方盤查。警方目視車內即刻發現駕駛座旁掉了一根香煙，一查竟摻了「海洛因」，進一步搜查發現2人攜帶了大量依托咪酯煙油、安非他命、海洛因等毒品，且經快篩劉男涉毒駕，情侶倆被警方帶回法辦。

    據悉，前日深夜11時許，劉男將汽車違停在新莊區中正路上，恰巧巡邏員警經過，見到違停即上前盤查。劉男身攜違禁品，但他假裝淡定，配合臨檢，而員警眼尖，發現駕駛座旁掉落一根香煙，劉男本想找藉口開脫，但眼見已逃不掉，只好承認香煙摻了海洛因。

    警方後續喝令劉男、吳女下車，在車上搜出海洛因粉末1包、依托咪酯粉末1包、依托咪酯煙油2罐、依托咪酯煙彈1顆以及安非他命4包等多項毒品。警方對2人進行唾液快篩，果然皆海洛因、安毒等呈陽性反應，隨即將2人帶回法辦。

    劉男、吳女辯稱，毒品是在網路上購得，皆為自己施用，詳細賣家資料已記不得，對此警方高度存疑。警詢後，依毒品、公共危險等罪嫌，將劉男、吳女移送法辦，並將持續追查上游。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方查獲大量安毒。（記者徐聖倫翻攝）

    警方查獲大量安毒。（記者徐聖倫翻攝）

    警方查獲安毒、海洛因、依托咪酯等各式毒品。（記者徐聖倫翻攝）

    警方查獲安毒、海洛因、依托咪酯等各式毒品。（記者徐聖倫翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播