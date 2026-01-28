為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    警專實習生暖立功！7旬婦機捷站內突癱軟 她主動伸援

    2026/01/28 15:40 記者李容萍／桃園報導
    警專實習生賴佑慈急伸援手協助低血糖曾婦就醫。（圖由警方提供）

    警專實習生賴佑慈急伸援手協助低血糖曾婦就醫。（圖由警方提供）

    桃園市中壢區1名76歲曾姓老婦昨（27）日晚上10點10分許，在機場捷運A22老街溪站欲搭手扶梯時，突然低血糖頭暈跌坐在一旁，站內人員通報119救護人員到場，巡邏經過的中壢警分局警專實習生賴佑慈立即前往關心，將曾婦攙扶至救護車休息，並由同行學長宋華瑜、陳宣翰協助聯絡其家屬至天晟醫院，家屬非常感謝警方的協助。

    中壢派出所今（28）日表示，昨晚實習生賴佑慈眼尖發現A22站內手扶梯停止運作，且有醫護人員到場，立即上前關心。經警方了解，老婦因為血糖過低，正要搭乘手扶梯時頭暈跌坐一旁，身體不適無法行動。

    賴佑慈得知後便全程攙扶曾婦、安撫情緒，並協助引導其至救護車上休息，同時細心留意其身體狀況。宋、陳2員也隨即主動協助聯繫家屬，確保曾婦在送往天晟醫院治療途中能順利與家人會合，讓家屬相當感謝警方即時關懷與協助。

    中壢警分局長林鼎泰表示，實習生仍在學習階段，但在第一線勤務中展現出冷靜判斷、主動關懷與為民服務的精神，正是警察工作的核心價值；警方提醒民眾，若有慢性疾病或身體不適情形，搭乘大眾運輸設施時務必多加留意自身狀況，如遇緊急情形，可向站務或警方尋求協助。

    警專實習生賴佑慈急伸援手協助低血糖曾婦就醫。（圖由警方提供）

    警專實習生賴佑慈急伸援手協助低血糖曾婦就醫。（圖由警方提供）

