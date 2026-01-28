為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    泰女觀光兼運毒！警搗竹聯幫堂口逮19人 起獲6600萬大麻花磚

    2026/01/28 15:17 記者邱俊福／台北報導
    夾藏13公斤大麻花磚的行李箱。（記者邱俊福翻攝）

    夾藏13公斤大麻花磚的行李箱。（記者邱俊福翻攝）

    竹聯幫齊興會成員劉展辰、吳韋宏，涉嫌組成販毒集團，專利用來台觀光旅遊的泰國女子，以行李箱夾帶方式，走私毒品入境，再進行包裝、販賣，牟取暴利；刑事警察局偵三大隊第二隊據報以箱追人，至去年底先後發動3波查緝行動，搗其堂口，共逮捕劉、吳，以及泰女SAWISIT （薩威西）與負責交通、包裝、販賣等19人到案，起獲市價6600萬元的13公斤大麻花磚毒品，依毒品罪嫌移送檢方偵辦，檢方複訊後將劉、吳、泰女薩威西與負責交通的柳男等4人聲押獲准，持續擴大偵辦中。

    警方表示，去年4月間，破獲竹聯幫黃姓成員以國際包裹夾藏大麻花走私入境的販毒集團，共逮11人送辦後，經溯源追查，發現有該集團有部分大麻毒品來自竹聯幫齊興會成員29歲劉展辰、31歲吳韋宏所組的另個販毒集團，經布線追查，7月先逮捕王等5名協助運送毒品給下游的小蜜蜂。

    8月18日，警方直搗劉、吳所屬的新北市新店區齊興會堂口，逮捕劉、吳與旗下成員等8人到案，並在堂口查獲13公斤的大麻花磚，以及毒咖啡包、愷他命與子彈3顆、K盤、匾額、開山刀、信號槍、藤條、辣椒噴霧、甩棍、球棒、彈簧刀、磅秤等大批贓證物。

    由於堂口現場放有一只行李箱，警方研判該行李箱為裝載查獲的大麻花磚，經調閱監視器以箱追人，查知吳男曾前往桃園地區拿取該行李箱，懷疑是毒品來源是透過旅客利用行李箱夾帶毒品入境，經透過航警局協助追查，鎖定來台觀光的27歲泰籍女子薩威西涉嫌重大，並清查出該泰女入境後，將行李箱交付給該販毒集團31歲柳姓成員，隨即進行第3波查緝，逮捕薩威西、柳男與送貨、分裝毒品等6人到案。

    警方表示，該販毒集團專透過泰籍人士以空中飛人方式，走私大麻入境，再進行分裝，以旗下成員送貨對外進行銷售，賺取暴利，現一舉瓦解其不法組織，移送檢方偵辦外，也將持續擴大清查所涉及其他走私案件，以及毒品流向。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方起獲13公斤大麻花磚。（記者邱俊福翻攝）

    警方起獲13公斤大麻花磚。（記者邱俊福翻攝）

    警方搗堂口，查獲13公斤的大麻花磚，以及毒咖啡包、愷他命與子彈、K盤、匾額、開山刀、信號槍、藤條、辣椒噴霧、甩棍、球棒、彈簧刀、磅秤等大批贓證物。（記者邱俊福翻攝）

    警方搗堂口，查獲13公斤的大麻花磚，以及毒咖啡包、愷他命與子彈、K盤、匾額、開山刀、信號槍、藤條、辣椒噴霧、甩棍、球棒、彈簧刀、磅秤等大批贓證物。（記者邱俊福翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播