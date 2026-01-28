泰女觀光兼運毒！警搗竹聯幫堂口逮19人 起獲6600萬大麻花磚

夾藏13公斤大麻花磚的行李箱。（記者邱俊福翻攝）

竹聯幫齊興會成員劉展辰、吳韋宏，涉嫌組成販毒集團，專利用來台觀光旅遊的泰國女子，以行李箱夾帶方式，走私毒品入境，再進行包裝、販賣，牟取暴利；刑事警察局偵三大隊第二隊據報以箱追人，至去年底先後發動3波查緝行動，搗其堂口，共逮捕劉、吳，以及泰女SAWISIT （薩威西）與負責交通、包裝、販賣等19人到案，起獲市價6600萬元的13公斤大麻花磚毒品，依毒品罪嫌移送檢方偵辦，檢方複訊後將劉、吳、泰女薩威西與負責交通的柳男等4人聲押獲准，持續擴大偵辦中。

警方表示，去年4月間，破獲竹聯幫黃姓成員以國際包裹夾藏大麻花走私入境的販毒集團，共逮11人送辦後，經溯源追查，發現有該集團有部分大麻毒品來自竹聯幫齊興會成員29歲劉展辰、31歲吳韋宏所組的另個販毒集團，經布線追查，7月先逮捕王等5名協助運送毒品給下游的小蜜蜂。

8月18日，警方直搗劉、吳所屬的新北市新店區齊興會堂口，逮捕劉、吳與旗下成員等8人到案，並在堂口查獲13公斤的大麻花磚，以及毒咖啡包、愷他命與子彈3顆、K盤、匾額、開山刀、信號槍、藤條、辣椒噴霧、甩棍、球棒、彈簧刀、磅秤等大批贓證物。

由於堂口現場放有一只行李箱，警方研判該行李箱為裝載查獲的大麻花磚，經調閱監視器以箱追人，查知吳男曾前往桃園地區拿取該行李箱，懷疑是毒品來源是透過旅客利用行李箱夾帶毒品入境，經透過航警局協助追查，鎖定來台觀光的27歲泰籍女子薩威西涉嫌重大，並清查出該泰女入境後，將行李箱交付給該販毒集團31歲柳姓成員，隨即進行第3波查緝，逮捕薩威西、柳男與送貨、分裝毒品等6人到案。

警方表示，該販毒集團專透過泰籍人士以空中飛人方式，走私大麻入境，再進行分裝，以旗下成員送貨對外進行銷售，賺取暴利，現一舉瓦解其不法組織，移送檢方偵辦外，也將持續擴大清查所涉及其他走私案件，以及毒品流向。

警方起獲13公斤大麻花磚。（記者邱俊福翻攝）

警方搗堂口，查獲13公斤的大麻花磚，以及毒咖啡包、愷他命與子彈、K盤、匾額、開山刀、信號槍、藤條、辣椒噴霧、甩棍、球棒、彈簧刀、磅秤等大批贓證物。（記者邱俊福翻攝）

