台南日系二手物店遭竊200萬精品 警逮1嫌犯找回市值70萬精品

台南二分局警方逮獲涉行竊二手精品店約二百萬元商品的方姓男竊嫌、並從其處所起獲五件名牌包、名表精品及一些現金與安非他命毒品。（民眾提供）

台南市區中華西路上1家知名日系二手精品專賣店，1月24日凌晨驚傳遭竊20多件名牌包與名表，損失約200萬台幣。市警二分局獲報、報請檢方指揮偵辦，很快掌握到1名有竊盜、毒品素行的方姓男子涉案，26日下午在安南區逮獲、並起出5件市值70多萬元的贓物。方嫌稱其他贓物在路上掉了或賣掉，警方持續追查其他贓物去向。

南市警二分局於24日凌晨3時許接獲民眾報案指該二手物商場大門遭人打開並竊取高價的二手商品。警方追查發現一名男竊嫌在台南北區偷機車代步，當天凌晨騎到這家二手店，徒手掰開店內玻璃門，進入店內即直奔陳列高價的精品展示櫃，偷走20多件名牌包與名表，店家估計損失約200萬元。

警方到場蒐證並調閱相關監視器影像，報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，很快掌握1名有毒品與竊盜等素行的方姓男嫌犯（47歲），在得知方男落腳於台南安南區海佃路上1家旅館時，26日下午4點多，警方專案小組持拘票與搜索票到這家旅館搜查、逮獲方男。

警方同時在方男房間起獲名牌包、皮夾與名表等5件尚未被銷贓的贓物及一些安非他命毒品。訊時，方嫌供稱其他10多件市值約130萬元的贓物，是在他騎機車在路上掉了或是賣掉了！

專案人員研判騎機車在路上掉了，可能是方嫌的推託之詞，會持續追查其他贓物去向，並先把5件尋回的二手精品交給受害業者領回。警方訊後依竊盜、毒品等罪嫌將方男移送檢方偵辦；且目前掌握是方嫌1人犯案，尚無其他共犯。

南市二分局員警將涉行竊日系二手精品店的四十七歲方姓男子（中者）帶回警局查辦。（警方提供）

