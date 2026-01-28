樹懶餐廳澄清負責人非投毒男嗆告 網紅「姆士捲」：隨便一查都是他

獸醫團隊對死亡羊駝進行解剖，發現體內含有「托福松」劇毒。（資料照）

宜蘭縣發生全國首宗空拍機投毒案，造成侏儒山羊、梅花鹿及羊駝共3隻動物誤食毒餌死亡。網紅「姆士捲」表示，萌寵/樹懶餐廳負責人王逢昇被抓包後已經改由其他人掛名，王嫌在這段期間也用了很多手段拖延檢方偵查進度，甚至受害的不只一家農場，只是其他業者不想惹麻煩。對此，樹懶餐廳發出聲明駁斥王逢昇與自己毫無相關，會對網路不實指控保留法律追訴的權利。

宜蘭縣三星鄉某農場王姓負責人，不滿前員工離職跳槽，2023年6月間，3度操控空拍機飛到鄰近一家農場，將毒餌灑落園區內，導致園區3隻動物誤食死亡。宜蘭地檢署偵結，認定王男手段惡劣且無悔意，依違反動物保護法及刑法毀損罪起訴，並向法院請求從重量刑。受害農場即位在冬山鄉的星夢森林劇場。

姆士捲在臉書PO文表示，宜蘭當地其實早就很多人都知道，只是王嫌一直矢口否認直到監視器畫面及對話紀錄曝光才坦承犯行，他也就是前陣子發文檢舉的萌寵/樹懶餐廳負責人王逢昇，被抓包後已經改由其他人掛名，稍早受害農場的員工也私訊說，王嫌因為核心員工跳槽懷恨在心於是利用空拍機，假藉偵查其他農場經營模式，實際上則是將預先混好農藥的飼料灑在對方的園區裡，陸續有動物遇害之後，受害農場的人守夜到清晨，才將他犯罪的證據收集齊全。

姆士捲指出，王嫌在這段期間也用了很多手段拖延檢方偵查進度，甚至受害的不只一家農場，只是其他業者不想惹麻煩，如同之前說的那個地方一進去就知道對動物根本完全沒有愛，就是當成賺錢的工具而已，結果毫不意外老闆就是個惡魔，懇請大家發揮一點愛心和力量，讓這樣惡劣壓榨動物的企業從台灣消失，特別是爸爸媽媽們，王嫌的手段是將毒藥直接灑進別人園區，而且受害的可能不只一家。

今天如果孩子不慎誤觸誤食或是接觸到已經中毒的動物糞便，後果真的不是我們能想像的，他不可能沒有想到這一塊，甚至可能期待發生來拖垮對手，這樣泯滅良心的罪犯在經營的地方，真的能放心帶孩子們前往嗎？

樹懶餐廳在臉書PO出聲明稿「關於近來網路新聞投毒事件有不當人士將風向故意波及到本餐廳混淆，已造成本餐廳很大的困擾，特別在此座以下澄清：一、樹懶餐廳成立於民國113年11月26日，且餐廳負責人自始至終均為王士予女士，因此新聞報導中之投毒事件，予本餐廳毫無相關。二、目前網路上對樹懶餐廳的惡意不實指控，已有侵害樹懶餐廳之名聲及商譽，樹懶餐廳對此保留法律追訴的權利。特此聲明。」

姆士捲在另一篇貼文直言，宜蘭樹懶餐廳萌寵農場還是什麼張美王老先生我不管，反正都是同個知情共犯體系，現在把留言全鎖說要提告，說負責人從來都不是用空拍機投毒的王逢昇，那怎麼隨便一查都是他，真的當大家第一天用網路嗎？

