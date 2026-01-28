為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    護膚店掛羊頭賣狗肉！ 基隆警喬裝男客連抄2店

    2026/01/28 14:58 記者林嘉東／基隆報導
    基隆市警一分局偵查隊查獲轄內京東護膚店提供性交易服務，將趙姓女負責人送辦。（資料照）

    基隆市警一分局偵查隊查獲轄內京東護膚店提供性交易服務，將趙姓女負責人送辦。（資料照）

    基隆警方查緝色情不手軟！基隆市警局昨晚一舉掃蕩兩家護膚店，查獲業者掛羊頭賣狗肉，對外標榜按摩，私下卻從事色情交易。警方喬裝男客前往消費，查出店內按摩女子向男客推銷可提供「半套」性交易，與暗示加價1500元可以提供「全套」性交易。警訊後，分別將趙姓與羅姓女負責人依涉犯妨害風化罪嫌送辦。

    基隆市警局督察科接獲舉報指，中正路上「全順渼時尚館」涉嫌掛羊頭賣狗肉，表面純按摩，實則暗藏春色。昨晚7時許，督察科督察員會同警一分局延平街派出所警員喬裝男客進入後，店內台灣籍女子暗示可提供俗稱「半套」的手淫服務，收費1300元。警員完成蒐證後，表明身分，將店內羅姓負責人與王姓女會計帶回偵辦。

    晚間10時許，警一分局偵查隊則前往孝二路「京東護膚店」查緝，喬裝員警進入後，店內台灣籍女子暗示提供俗稱「半套」的手淫服務收費1800元，更露骨表示若願意額外「加價1500元」可升級為「全套」性服務。警方完成蒐證後，埋伏警力隨即入內，封鎖現場並查扣營業帳冊、保險套等證物，並將趙姓女負責人帶回偵辦。

    據指出，2名按摩女子與男客對提供性交易內容及加價行情坦承不諱。警訊後，將羅、趙2名女負責人依涉犯刑法「妨害風化罪」移送基隆地檢署偵辦。

    熱門推播