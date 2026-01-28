台大副教授3度申請升等卡關 訴請國賠逆轉敗訴確定

二審認為，台大學程教評會、共教中心教評會對於升等案，具有審核是否通過的裁量餘地，校方各級教評會3度審查後決議未通過升等，並未侵害林女的升等權利，也不是台大公務員怠於執行職務造成她未能升等的結果，今改判台大免賠。（資料照）

台灣大學共同教育中心專任副教授林怡秀，2021年起3度申請升等教授皆被校方決議不通過，她訴請台大國家賠償55萬元精神撫慰金，台北地院一審判台大應賠10萬元，但高等法院二審認為，台大學程教評會、共教中心教評會對於升等案，具有審核是否通過的裁量餘地，校方各級教評會3度審查後決議未通過升等，並未侵害林女的升等權利，也不是台大公務員怠於執行職務造成她未能升等的結果，今改判台大免賠，全案確定。

林怡秀提告主張，她從2017年2月起擔任台大共教中心「運動設施與健康管理碩士學位學程」專任副教授，於2021年3月申請升等教授，但運管學程教評會決議不通過，她提出訴願，教育部函台大撤銷原決議，命台大於2個月內另為適法處分。

台大2022年7月召開學程教評會，審議後仍不通過林的升等案，她再提訴願，教育部第2次訴願決定不受理；2023年6月學程教評會通過林女升等，但共教中心教評會於同年7月仍決議不通過，她第3度提訴願，教育部仍決定不受理。

林怡秀另起行政訴訟，台北高等行政法院判決命台大就升等案，應按該判決意旨作出決定，她據此認為，校方的學程教評會、共教中心教評會，怠於執行職務，有故意或重大過失，侵害她的工作權，因此提起國賠訴訟，台北地院一審判台大應賠10萬元，台大上訴。

高院二審今判決，認為聘約中已經約定，升等須由校方各級教評會審查決定，資格審查屬兩造合意，並非行使公權力，台大學程教評會、共教中心教評會3度審查後決議不通過升等，此項結果並非因台大公務員怠於執行職務而造成，林女不能以自己未通過升等為教授為由，即主張工作權遭受校方侵害。

判決指出，北高行的判決並未認定台大共教中心教評會應該做成讓林女升等的定，台大學程教評會、共教中心教評會對於升等案，有審核是否通過裁量餘地，兩級教評會3次審查不通過，並非台大公務員怠於執行職務，而升等案既然未審核通過，自然沒有侵害林女升等權利、工作權的問題，因此改判台大無須賠償。不得上訴，全案確定。

