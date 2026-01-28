查情敵個資留字條挑釁 北市警副所長遭拔官還被起訴

台北地檢署今偵結，認定鄭涉犯個人資料保護法，依法提起公訴。（記者吳昇儒攝）

前台北市警察局敦南派出所副所長鄭晋東愛慕一名在養生館工作的小姐，兩人關係曖昧，自認為有交往。鄭員去年2月中旬卻發現，愛慕對象從1名男子車輛下車，認定對方是情敵，隔日請不知情的部屬幫忙查車籍資料。鄭員取得資料後，在對方車上張貼不堪入目的文字。台北地檢署今偵結，認定鄭涉犯個人資料保護法，依法提起公訴。

檢警調查，鄭員與在養生館工作、綽號「小雨」的服務小姐有曖昧關係，而鄭員認為2人是男女朋友。去年2月15日凌晨3時許，鄭男目睹心中的女友從其他男人車上下來，認定對方一定是自己的情敵，偷偷記下車牌號碼後；隔日值勤時，便以處理交通違規為由，要不知情的鄧姓下屬偷查車籍資料，查出該車為張男所有。

請繼續往下閱讀...

鄭員取得相關個資後，時常趁著半夜，偷跑到張男車上留下挑釁字條「○○養館的小雨不錯吧!」、「跟小雨打砲作愛是不是很爽」等語，張男見到這不堪入目的內容，氣得提出恐嚇、違反個資法等告訴，鄭員的行為因而曝光。

警方第一時間撤除鄭員原有的副所長職務，並將其調至警備隊等候調查；而鄭員也坦承確實是自己留下的字條，但無恐嚇犯意，且非自己查詢張男個資。

警政署政風室在調閱相關資料後發現鄭晋東雖然沒有自己查張男個資，但卻透過鄧姓下屬查詢張男個資的事證，將2人函送地檢署偵辦。

檢察官偵訊後，今依違反個人資料保護法將鄭員起訴，另鄧姓下屬因在不知情的情形下幫忙查詢，予以不起訴處分。

另張男曾對鄭晋東提起恐嚇、跟騷等告訴，檢察官日前因尚未掌握其違反個資法的事證，處分不起訴並經台高檢署駁回再議，全案確定。張男不服向法院聲請准許提起自訴，目前尚未做出裁定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法