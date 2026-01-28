堰塞湖洪災誰負責？ 消防署：中央災前通知疏散供支援、地方需執行撤離

受到樺加沙颱風過境影響，位於花蓮馬太鞍溪上游的堰塞湖，昨（23）日下午發生溢流，大量泥水沖刷至下游光復鄉，造成當地嚴重災情。（資料照）

花蓮縣政府昨發聲明質疑中央於花蓮堰塞湖事件防災應變作為，而國民黨團今赴台北地檢署按鈴告發內政部長劉世芳、農業部長陳駿季、經濟部長龔明鑫等人；對此，消防署強調，依照災害防救法與地方制度法，中央與地方依照各自權責、通力合作，地方政府必須根據真實狀況提出需求，中央也必然全力支援協助，相關事證已送交司法調查，尊重檢調偵辦進度。

消防署指出，依現行法令，各級政府於災害防救工作中分工明確，撤離通報與執行，依法由地方政府及鄉（鎮、市）公所負責，中央則提供警戒資訊、專業研判與必要支援，相關制度早已明定。

有關花蓮縣府指控「七部會遲至10月中才完成疏散計畫」，消防署澄清，花蓮縣府所援引法規有所誤解。依行政院核定之「堰塞湖警戒、監測及撤離與演練方案」及「各級政府災時疏散撤離作業分工」，地方政府即為撤離執行主體。

消防署表示，農業部於7月26日發現堰塞湖後，第一時間即通報花蓮縣府與光復鄉公所，並召開多次跨部會會議共同研商應處。花蓮縣府曾於8月12日因應楊柳颱風，啟動預防性疏散，依照規劃完成近700人撤離，並非其所稱遲至10月中才完成相關規劃。

消防署說，至於「中央未主動擴大防災支援」質疑，內政部自114年9月20日起，即依據降雨趨勢與堰塞湖總蓄水量，高度關注潛在潰決風險，於樺加沙颱風警報發布並成立災害應變中心後，立即持續透過多元管道與地方保持密切聯繫，包含由部長劉世芳聯繫花蓮縣長、副縣長及秘書長4次，民政系統通知14次、消防署傳真通報10次，農業部林業及自然保育署細胞廣播6次，並於21日下午4時專案會議中，明確提供經專家研判高風險區域圖資，詳列光復鄉、鳳林鎮及萬榮鄉共1837戶需撤離，供地方執行參考。

消防署進一步指出，9月21日中央災害應變中心亦預置兵力共有中型戰術輪車8輛、救護車1輛，兵力54名，警消協作有105名、替代役13名供花蓮縣府調度撤離使用，並告知縣府得進一步請求協助。

此外，9月22日樺加沙颱風中央災害應變中心第5次工作會議中，花蓮縣府副縣長顏新章回報「收容人數部分，實際居住人數為6843人中，收容130人、依親1365人、垂直避難5348人」。劉世芳亦於同場會議中表示，若疏散撤離有未善之處，也請縣府提出要求，國軍、替代役或相關單位都會提供協助。

消防署說，至於未施放海嘯警報及影響人數估算變動等議題，當時地方政府已回報完成疏散，相關說法前後顯有矛盾；另警政署防空警報系統過往並無用於堰塞湖警示之法制依據與實務前例，難以逕行比照適用。

消防署強調，防災應變攸關民眾生命安全，相關事實應以客觀調查結果為依據，呼籲各界勿以未經查證說法混淆視聽。未來中央與地方仍將持續檢討並精進防災機制，透過分工合作，確保防救災體系更為周延，守護人民生命財產安全。

