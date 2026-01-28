彰化公務員積欠賭債 竟偽造「縣長印文」詐財

劉男賭博欠債，竟偽造「縣長印文」詐財！被判2年繳庫10萬。（資料照）

有夠大膽！彰化縣府經綠處臨時約僱人員劉男，因沉迷賭博，對外積欠龐大賭債及民間貸款，竟動起歪腦筋，盜刻「縣長王惠美」印章、變造偽公文書，對北斗鎮某食品業者稱須繳納6萬元工廠輔導金，又謊稱有管道可協助標購國有土地，欲詐取近49萬元。業者起疑報警，劉男犯承犯行，並與業者和解，但他仍因觸犯公務員詐取財物罪、偽造文書罪被判2年4月，緩刑5年，需提供240小時義務勞務並支付公庫10萬元。

判決書指出，劉男自2023年9月開始在縣府經綠處擔任約僱人員，負責對縣內未登記工廠做輔導，10月4日偽造「縣長王惠美」之戳印，再將變造後之公文書加以影印，將此蓋上縣長印章之偽造之公文書寄給北斗某未登記食品廠，佯稱其已申請納管，但因屬未登記工廠，須依工廠管理輔導法每年需繳納2萬元輔導金，3年共6萬。

10月23日劉男持此公文書到業者處收款，業者李女不疑有他，但劉男稱可以透過「第三方支付」繳款，他與李女一起到對面的便利超商，此業者店內還有顧客要應付，李女便將6萬交給認識的超商店員，劉男見業者離去，自己用App支付條碼交由店員掃描繳款2萬元購買博奕點數，另外4萬元收入自己口袋，回到業者店裡表示，已經「幫你繳完」，並將「2萬元」的繳費收據交給業者。

食髓知味的劉男得知業者想買國有土地，11月13日再度上門，向業者誆稱，自己在國有財產署有「學長」可走後門標購，只需先付49萬元，即可優先標購工廠旁的畸零國有土地，無需排隊。業者一度填寫相關文件，但事後起疑，藉故拖延付款，並於察覺先前輔導金收據金額不符後報警，劉男詐騙未能得逞。

審理期間，劉男對所有犯罪事實均坦承不諱。法官認定其犯行，詐騙李女6萬元、偽造縣府公文及縣長印文、依涉犯貪污分別判處2年徒刑，緩刑5年，褫奪公權2年，並應於判決確定後2年內提供240小時義務勞務及向公庫支付10萬元，其次，變造銀行存款，依公務員行使變造私文書罪，詐騙友人另依詐欺取財等罪，判處有期徒刑3月，可易科罰金。

