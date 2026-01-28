為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台中2搜救犬JACOB、WONDER榮退 開放領養條件曝

    2026/01/28 12:34 記者許國楨／台中報導
    台中市消防局在消防節活動中為2隻搜救犬舉行退役儀式。（圖由台中市消防局提供）

    台中市消防局在消防節活動中為2隻搜救犬舉行退役儀式。（圖由台中市消防局提供）

    牠們曾在山林間奔跑、在災區中穿梭，用靈敏的嗅覺為迷途者與受困者找出一線生機，如今，完成階段性任務的台中市消防局2隻搜救犬JACOB（米克斯狼犬）與WONDER（拉不拉多犬），正式光榮退役，準備卸下使命，迎接屬於自己的平靜生活，也期待能遇見願意牽起牠們後半生的溫暖家庭。

    台中市消防局近日於119消防節系列活動中，為2犬舉辦退役及感謝儀式，局長孫福佑親自頒發退役證書與紀念領巾，感謝牠們多年來付出，消防局表示，JACOB、WONDER分別在民國105年及107年入隊加入搜救行列，皆接受完整且嚴謹專業訓練，並通過德國聯邦救難犬協會（BRH）路徑追蹤犬認證，是具備高度專業能力的人命搜救犬。

    服役期間，牠們多次投入重大協尋與災害應變任務，協助搜救人員快速研判搜尋範圍，其中，JACOB曾支援114年花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決災情救災任務，展現豐富經驗與成熟判斷力；WONDER則以溫馴親人的特質，成為領犬員最信賴夥伴。

    消防局指出，2隻搜救犬在服役期間生活規律、紀律良好，習慣與人互動，對環境適應力高，退役後僅需適度運動與陪伴，即可融入一般家庭生活，依據消防局搜救犬退（除）役相關辦法，領養資格將依序開放予台中市政府消防局員工（含志工）、台中市政府員工（含志工），若無符合者，將進一步開放全體市民申請認養。

    JACOB的英姿。（圖由台中市消防局提供）

    JACOB的英姿。（圖由台中市消防局提供）

    WONDER的英姿。（圖由台中市消防局提供）

    WONDER的英姿。（圖由台中市消防局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播