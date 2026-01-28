為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台中婦撞倒騎士後趕買菜 折返辯「自摔」觸肇逃送辦

    2026/01/28 11:51 記者黃旭磊／台中報導
    曾姓女騎士（右）擦撞後噴飛至南屯路口，經路人攙扶起身。（讀者提供）

    曾姓女騎士（右）擦撞後噴飛至南屯路口，經路人攙扶起身。（讀者提供）

    台中南屯文心路與南屯路口，發生曾姓女騎士在綠燈時經過路口，煞車不及撞倒前方林姓騎士事故，肇事機車擦撞後向前噴飛至南屯路口，場面驚險，曾女經路人攙扶起身後，竟在綠燈後直接騎車離去，警方表示，曾女「買菜」後折返頻向騎士道歉，當場依刑法肇逃罪嫌送辦。

    台中市第四警分局呼籲，道路發生交通事故，騎士均應立即停車報警處理，切勿因慌亂或心存僥倖離去，7日上午8時交通尖峰時間，曾女（66歲）趕買菜騎經文心路口，疑煞車不及擦撞前車林女，兩車雙雙倒地，肇事機車甚至向前噴飛至南屯路口，曾女起身後留下聯繫方式，也未報警，竟直接騎車離去，獨留林女在肇事路口。

    警方持續蒐證並疏導交通，曾女神情緊張騎返事故地點，主動詢問員警「是否在處理交通事故」，並自述稍早於路口「自摔」，因趕赴市場買菜未多作停留便離去。

    警方比對監視器畫面發現，曾女騎車撞倒林女機車，並非自摔，離場行為構成肇事逃逸，經員警說明肇事逃逸所涉刑責後，曾女當場花容失色、頻頻致歉，坦承因一心要「趕著去菜市場」，誤判撞車不嚴重即離開，全案依刑法第185條之4肇事逃逸罪嫌，移送台中地檢署偵辦。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播