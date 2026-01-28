柴犬也想趁過年掃貨？ 闖內湖賣場逛大街警助返家

1隻可愛的柴犬上週末趁著家人不注意時偷偷溜出家門，竟一路晃進台北市內湖區的1處大型賣場，在貨架通道間悠哉徘徊。（記者鄭景議翻攝）

1隻可愛的柴犬上週末趁著家人不注意時偷偷溜出家門，竟一路晃進台北市內湖區的1處大型賣場，在貨架通道間悠哉徘徊，引起不少逛街民眾注目。內湖分局港墘派出所員警獲報到場，發現柴犬脖子上的項圈掛有名牌，隨即將牠帶回派出所提供飲水照料，並透過名牌上的電話成功聯繫上焦急的飼主，順利讓這隻「翹家」的柴犬平安返家。

內湖分局港墘派出所表示，員警執行巡邏勤務時，接獲轄內大型賣場人員通報，指稱賣場內有1隻走失柴犬。員警抵達現場時，發現這隻柴犬不僅外觀乾淨且一點也不怕生，面對員警靠近還表現得相當溫馴，研判應該是附近的家犬不慎走失。考量賣場內人潮眾多且為了確保犬隻安全，員警隨即化身臨時保母，先將柴犬帶回派出所安置。

抵達派出所後，員警發現柴犬神情顯得有些疲憊，隨即提供乾淨飲水與休息空間，並細心檢查牠身上的項圈。員警很快就在項圈名牌上發現飼主的聯絡電話，隨即撥打電話告知。當時正為了愛犬失蹤而心急如焚的飼主，接到警方通知後喜出望外，立即趕赴派出所領回。

飼主向警方表示，家中的柴犬平時很乖巧，沒想到當天會趁著家人進出大門不注意時，竟然自己「溜」出家門展開冒險，甚至還逛進了大賣場。家屬在確認愛犬平安無事後，對警方的即時協助與悉心照料表達由衷感謝，直言多虧警察幫忙，才能讓愛犬在短時間內重回懷抱。

內湖分局提醒，民眾飼養寵物應妥善管理門戶安全，避免寵物自行外出引發交通意外或走失風險。警方建議，飼主應為寵物佩戴留有聯絡方式的項圈或植入晶片，這將能有效提高走失時的尋回機率。民眾如果在街頭發現疑似迷途的寵物，可撥打110報案，由警方第一時間介入處理，共同維護動物安全與社區秩序。

