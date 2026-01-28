為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    繼承耕地分割免受0.25公頃限制！ 淡水山坡地訟爭多年 法院准予分割

    2026/01/28 10:55 記者劉詠韻／台北報導
    該筆土地位於新北市淡水區，屬山坡地保育區農牧用地，由原告、被告各持有一半；雙方因分割方式無法取得共識，原告遂依法請求法院裁判分割。（資料照）

    該筆土地位於新北市淡水區，屬山坡地保育區農牧用地，由原告、被告各持有一半；雙方因分割方式無法取得共識，原告遂依法請求法院裁判分割。（資料照）

    新北市淡水山區一筆農牧用地因繼承形成共有，長年無法分割，雙方對簿公堂。士林地方法院審理後，認為繼承取得的耕地不受「分割後須達0.25公頃」限制，裁准將土地原物分割為兩筆，各由共有人單獨取得，並各自負擔一半訴訟費用，全案可再上訴。

    判決指出，該筆土地位於新北市淡水區，屬山坡地保育區農牧用地，總面積約1.43公頃，由原告、被告各持有二分之一。雙方因分割方式遲遲無法取得共識，原告遂依法請求法院裁判分割。

    法院說明，農業發展條例設有耕地分割面積下限，目的在防止耕地過度細分，但若共有關係因繼承而生，即使分割後單獨所有面積未達0.25公頃，仍可依法辦理分割登記；本案土地分別於1975年及2017年因繼承取得，屬法令允許分割的情形。

    法官亦實地勘驗，該土地位於山區，周邊無建物，僅有單線道路通行，現況適合以原物分割方式處理，因此採納原告提出、且被告同意的分割方案，將土地劃分為面積相當的兩部分，各自取得特定區塊，利於日後使用與處分，亦未違反土地相關法令。

    至於訴訟費用，法院則認為，共有物分割的結果使雙方均脫離共有狀態、各自受益，若僅由單方負擔顯失公平，裁定由雙方各負擔二分之一，全案可再上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播