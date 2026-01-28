為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    行政執行署桃園分署年前封關拍賣 汽車、金店面、「韓虎嘯」商標在列

    2026/01/28 10:32 記者余瑞仁／桃園報導
    行政執行署桃園分署2月3日將拍賣中壢區金店面。（桃園分署提供）

    行政執行署桃園分署2月3日將拍賣中壢區金店面。（桃園分署提供）

    法務部行政執行署桃園分署將於2月3日舉辦農曆年前最後一場聯合拍賣會，此次拍賣標的眾多，有金店面、自用小貨車、4房打通的大坪數建物及土地等不動產，另有「韓虎嘯」餐飲集團系列商標等物件，歡迎民眾參與投標。

    桃園分署表示，聯合拍賣會於2月3日上午10點在桃園市桃園區富國路100號熱鬧登場，現場拍賣1部2015年出廠、排氣量2998c.c的白色中華小貨車，本次拍賣為再行拍賣，想在過年前添購車輛的民眾，可把握機會親臨現場參與競標。

    不動產拍賣部分於當日下午2點半起，在桃園分署拍賣室（桃園市桃園區復興路186號13樓）進行，最受矚目的拍賣標的為臺灣桃園地方檢察署囑拍賣的中壢區「亞爵麗緻社區」1樓店面建物，該建物臨近國道交流道，交通便利，此次已為第三次拍賣，價格非常實惠；另有桃園區中正路「21世紀大廈」5樓的4房打通大坪數建物，位置接近觀光夜市，有興趣的民眾可以把握機會；另有位於蘆竹、觀音、龜山、楊梅、新屋區等處的多筆土地於同日進行拍賣。

    桃園分署表示，不動產拍賣兼採通訊投標，民眾不必出遠門，在家就可以輕鬆的投標，有興趣的民眾可至桃園分署官網「拍賣公告」專區瞭解各個不動產拍賣物件的詳細狀況。

    拍賣會當日下午3點半起，於桃園分署13樓拍賣室進行「韓虎嘯」餐飲集團系列商標拍賣，該餐飲集團因經營不善，積欠勞健保費等達783萬餘元未繳納，桃園分署依法查封該集團商標共21個進行拍賣，本次為再行拍賣，歡迎各界人士到場投標。

    行政執行署桃園分署2月3日將拍賣的小貨車。（桃園分署提供）

    行政執行署桃園分署2月3日將拍賣的小貨車。（桃園分署提供）

    行政執行署桃園分署2月3日將拍賣的餐飲集團商標。（桃園分署提供）

    行政執行署桃園分署2月3日將拍賣的餐飲集團商標。（桃園分署提供）

