不滿妻子到酒店上班求償100萬 「這原因」1毛都拿不到

1名人夫「阿雄」（化名）和妻子「小娟」（化名）因婚後時常爭吵，去年7月經法院調解離婚，並約定「拋棄因離婚及離婚原因所生之財產上、非財產上損害賠償請求權」，阿雄離婚後以妻子婚姻期間在酒店上班，和酒客親密接觸、過夜，侵害配偶權求償100萬元，台中地院認為阿雄在離婚前就知道妻子在酒店上班，且已拋棄損害賠償請求權，判決駁回。

判決指出，「阿雄」和妻子「小娟」2020年11月結婚，並生有2個小孩，2人卻因金錢觀、教育觀漸生分歧，時常爭吵，去年7月在家事法庭簽署調解筆錄後離婚，但阿雄表示，離婚後不久，去年8月經由友人告知，妻子在去年2月婚姻存續期間曾至酒店擔任陪酒小姐，並與酒客有親密肢體接觸、甚至過夜發生親密關係，侵害配偶權造成他精神痛苦，請求賠償100萬元。

不過「小娟」表示，2人離婚調解筆錄約定「雙方互相拋棄剩餘財產分配請求權與因離婚及離婚原因所生之財產上、非財產上之損害賠償請求權」，並強調丈夫早在離婚前就知道她在酒店工作，不應再要求賠償。

台中地院審理時法官認為，阿雄雖指小娟和男客有親密接觸、不當互動等情形，並提出小娟與酒客互動的錄影畫面擷圖為證，但阿雄在離婚前的2月23日就曾傳訊息給小娟稱：「老婆，我希望你真的不要再去酒店做脫衣陪酒的工作。留點尊嚴給孩子…」；同年4月22日傳訊息稱：「老婆最近你的台數應該變多了，應該賺很多錢吧，記得快回來跟孩子團聚」，顯示阿雄早在離婚前就知道小娟在酒店上班。

法官認為，阿雄早知小娟在酒店上班，且在離婚調解筆錄約定「拋棄因離婚及離婚原因所生之財產上、非財產上損害賠償請求權」，因此不能再行請求侵害配偶權的損害賠償，判決駁回。

