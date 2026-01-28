4屁孩留「阿志頭」到景美夜市嗆聲 揚言收保護費被起訴

台北地檢署今日偵結，依涉犯恐嚇取財未遂等罪，將黃男等人起訴。（記者吳昇儒攝）

留著阿志頭的男子黃柏勳得知景美夜市土地產權複雜，與友人李傳修等人於去年9月3日、6日前往海產店、牛排店、麵店等攤位，揚言有年輕人要來「做生意」，企圖向商家強行索取保護費。警方獲報後，鎖定對象，持搜索、拘票將黃男等4人拘提到案。台北地檢署今日偵結，依涉犯恐嚇取財未遂等罪，將黃男等人起訴。

檢警調查，18歲的黃柏勳去年9月3日與友人陳傳修（通緝中）前往景美夜市某海產店放話表示店家經營很久了，自己要接回去做，不然看每個月要給多少，暗喻要收保護費。3天後，黃男再找來20歲友人徐瑋駿、馮炫閩及17歲陳姓少年，到夜市內的牛排店、麵店及海產店放話「攤子讓給我們做，若不要的話就付租金」等語，變相暗示要收保護費。

店家也不甘示弱，上網號召網友助拳，宣稱要決戰景美夜市，晚餐管夠，有打到晚餐就免費，引起警方關注，介入調查。

警方調閱監視器畫面，鎖定黃男等人身分後向法院聲請拘票、搜索票，於同年月22日將黃男等4人拘提到案。

檢察官偵訊認為，黃男等人涉犯恐嚇取財未遂等罪，且夥同陳姓少年犯案，已違反兒童及少年福利與權益保障法，另加重其刑1/2。因黃、徐、馮等三人共同已恐嚇、脅迫手段在公眾得出入，人潮聚集處所，向攤商恐嚇，以收取保護費，引起社會不安，為維護社會治安與司法公信力，建請法官科以較嚴厲之刑罰，合併執行有期徒刑1年以上。

