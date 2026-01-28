買下大樓12樓？老翁語無倫次 警一查竟是失蹤人口

員警護送蔡姓老翁返所休息。（記者劉慶侯翻攝）

七旬蔡姓老翁因在街頭流浪，被警方詢問家住何方時，卻指著一棟豪宅12樓說是他買的。結果警方查出他是失蹤人口，且有中度失智，終最終為他找到家人，但也對他什麼都忘記了，為何心心念念那豪宅有著好奇。

警方表示，日前清晨7時許，大同分局延平派出所轄內一棟大樓保全人員發現一名老翁在大樓前徘徊，並聲稱自己買下大樓的12樓，但保全人員未曾聽聞近期有住戶買賣情形，進一步詢問相關細節，老翁僅能支吾其詞、反覆述說相同內容，言語表達明顯異常，保全人員判斷可能為失智長者，通報警方到場協助。

請繼續往下閱讀...

警員張勝閔、黃沛琳到場關懷詢問後，見對方全身衣物濕透，且整夜未進食，隨即先行將他帶返駐地安置，並提供麵包及麥片牛奶充飢，使對方恢復體力。因老翁身上未攜帶任何證件，員警透過其提供姓名及反覆比對資料，最終確認其年籍身分，查出為通報在案的蔡姓失蹤人口，隨即通知家屬前來接回。

警方調查，蔡姓老翁患有中度身心障礙，因外出至醫院看診後便下落不明，家屬遍尋未果，心急之下向警方報案協尋。接獲警方通知找到父親的消息，家屬情緒相當激動，並對警方及熱心民眾的即時協助表達由衷感謝。

警方表示，民眾家中如有年長者，應多加關懷日常生活及外出情況。可考慮為長輩配戴具備GPS或簡易定位功能的設備，並在隨身攜帶物品中放置聯絡方式，以備不時之需。若長者不慎迷失方向，也能讓警方第一時間迅速介入、提供協助，守護其安全，讓家屬免於徬徨焦慮。

延平派出所警員黃沛琳（左）、張勝閔（右）（記者劉慶侯翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法