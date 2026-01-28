高雄最暖風情！妙齡韓女掉手機護照暖警迅速找回

高雄最暖風情！妙齡韓女遺失手機護照，暖警迅速找回。（民眾提供）

韓籍22歲元姓女子到高雄旅遊，不慎手機遺失，因手機內存有重要資料，而且身處異國語言不通，只好求助旗津分駐所，員警利用GPS定位系統精準搜索，最終成功尋獲手機。

不料，元女疑因過度緊張，坐警車前往旗津三路找尋手機時，護照又從袋子掉出，她一時未察覺，直到尋獲返回派出所，又發現護照遺失，暖警們先安撫其緊張情緒，再打開手電筒返回車上找尋，原來掉落在警車後座。

鼓山分局今（28）日表示26日晚上，接獲元姓韓籍女子（22歲）焦急地報案，指在旗津三路騎乘腳踏車觀光時，不慎將手機遺落，因手機內存有重要資料且身處異國，發現手機遺失後情緒相當緊張、不知所措，員警先安撫其情緒，再利用GPS定位系統展開搜索。

員警王鴻堯、伍曉卉見元女因遺失手機心急如焚，又無法描述可能遺失的地點，立即載元女及友人依手機定位資訊前往搜尋，因元女手機定位點鄰近勞動女性紀念公園，地形遼闊且草叢茂密，員警以徒步地毯式搜索，最終憑藉震動鈴聲在人行道草叢中尋獲手機。

員警就在元女領回手機準備搭渡輪離去前，再次提醒其注意並檢查隨身財物，元女竟又發現護照不見了，員警再安撫元女緊張情緒，返回車上找看看，果然在警車後座發現元女遺落的護照。

元女對警方接連尋回手機與護照的熱心協助十分感佩，頻頻稱讚台灣警察專業又暖心，能讓外籍旅客感受台灣的安全與溫暖。

韓籍女子又不慎將護照掉在警車後座。（民眾提供）

