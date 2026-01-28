行人庇護島兩樣情！和美撞不停、彰市1個半月無恙原因曝

昨天1輛轎車再度撞擊和美行人庇護島。（資料照）

彰化縣和美鎮鹿和路六段與道周路口的行人庇護島，5個月來被車輛撞擊8次，25、27日甚至連續遭撞，反觀彰化市彰南路行人庇護島先前同樣「撞」況連連，不過近1個半月來卻未再傳出相關事故，公路局彰化工務段長廖志彬對此指出，應與不斷的宣導，用路人調整駕駛習慣有關。此外，他們已將庇護島上的4支交通桿移往路面增加辨識度，以及劃設行車導引線，將事故減至最低。

25日1輛賓士車行經由鹿和路六段與道周路口左轉時，疑未依行車導引線轉彎，直接「切西瓜」提前左轉，車頭撞上行人庇護島受損，無獨有偶，昨天1輛轎車行經路口處再度撞上庇護島受損；地方獲悉庇護島被撞之後都驚呼「怎麼又來了」；有民眾直呼被撞次數恐逾10次，真是「最慘庇護島」。

彰化市彰南路15處路口也都有設置行人庇護島，去年4月啟用以來「撞」況連連，8個月來共發生13起車輛衝撞庇護島的事故，引發民眾熱議，狂酸這是「三寶檢測器」，但也有人質疑設計是否有問題？

公路局彰化工務段長廖志彬指出，為了避免車輛撞擊庇護島，他們將彰南路行人庇護島大改造，除在15處路口劃設行車導引線，還加強宣導；庇護島近1個半月來並未傳出車輛撞擊庇護島事故，應與用路人已習慣行車導引線及調整駕駛習慣有關，最近他們還將原本固定在庇護島上的4支交通桿移到島面四周，增加防護面積與辨識度，應可將相關事故減至最低。

彰市彰南路庇護島4支交通桿，原本設在島上經常被撞斷。（資料照）

彰市彰南路15處路口都畫有行車導引線。（記者湯世名攝）

