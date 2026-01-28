為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    濱海公路夜驚魂！曳引車自撞橫躺 貨櫃車「攔腰」對撞幸無傷亡

    2026/01/28 08:06 記者林嘉東／新北報導
    陳男駕駛貨櫃車撞上賴女的蔬菜曳引車後，一箱箱礦泉水掉落路面。（記者林嘉東翻攝）

    台2線北部濱海公路昨（27日）深夜發生一起嚴重的聯結車連環事故。一名賴姓女子駕駛滿載蔬菜的貨運曳引車，行經新北市貢寮區福連國小前，疑因車速過快或操作不慎先失控自撞護欄，致巨大車身如同「折刀」般橫擺致車道封閉，後方子車應聲翻覆；對向一輛載滿礦泉水的貨櫃車閃避不及，攔腰撞上橫在路中央的曳引車。現場滿地蔬菜與礦泉水箱，交通一度受阻，所幸無人傷亡。

    瑞芳警分局調查，34歲賴姓女子昨晚10時許，駕駛營業貨運曳引車載運蔬菜，沿台2線宜蘭開往基隆方向，行經105.5公里處福連國小前，車輛突然向右偏移猛烈撞擊路邊護欄，強大衝擊力導致車頭與後方子車發生「折刀」現象，子車貨櫃隨即失衡傾斜、橫躺於道路中央。

    警方調查，賴女的子車翻覆後，車體因慣性向對向車道甩出，翻覆在對向車道上，此時由35歲陳男駕駛、由基隆往宜蘭方向的礦泉水貨櫃車正好經過。陳男避讓不及，車頭側面與橫擺在路中的蔬菜子車發生劇烈擦撞，碰撞角度幾近垂直。這起碰撞事故，導致兩車載運貨物大量傾瀉，賴女車上的新鮮蔬菜散落一地，陳男車上的礦泉水箱也因碰撞碎裂噴飛，現場「菜味、水漬」遍布。兩輛大型貨櫃橫臥路中央，一度造成雙向交通中斷。

    瑞芳分局福隆所第一時間出動4名警力趕赴現場，冒雨進行警戒與疏導，目前維持單線雙向通行。經現場實施酒測，賴女與陳男的酒測值均為每公升0毫克，排除酒駕可能。警方呼籲，台2線濱海公路路幅有限且彎道多，夜間視線不佳。大型車輛行經該路段務必減速慢行，並與前車保持絕對安全距離，避免發生意外。

    一輛滿載蔬菜的貨運曳引車，失控自撞護欄，後方子車應聲翻覆，蔬菜散落一地。（記者林嘉東翻攝）

