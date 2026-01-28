為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    渣男恫嚇揭發性關係 要脅女同事做愛15次

    2026/01/28 07:37 記者鮑建信／高雄報導
    唐姓保險員要脅女同事做愛15次，否則要把2人嘿咻之事，告訴其男友，被橋地院判刑並賠償精神撫慰金。（情境照）

    唐姓保險員要脅女同事做愛15次，否則要把2人嘿咻之事，告訴其男友，被橋地院判刑並賠償精神撫慰金。（情境照）

    高市從事保險業唐姓男子，要求女同事與男友分手被拒，要脅她做愛15次，否則把2人嘿咻之事告訴其男友，被橋頭地院依妨害自由罪，判處易科刑4月，並賠償精神撫慰金10萬元。

    據了解，被告唐男與同事甲女因工作關係，曾3度發生性關係。後來，唐男獲悉她有男友後，不滿她未分手並接受他的追求，乃2024年1月至2月8日間，涉嫌傳送4則訊息，要脅她必須在一定時間做愛15次，否則會跑到她男友辦公室告知內情。

    後來，甲女向公司提出性騷擾申訴並報警處理，唐男始罷手，並經警方傳喚到案，製作筆錄後，依妨害自由罪嫌，函送橋頭地檢署偵查起訴，並被地院判處有期徒刑4月，如易科罰金，以1000元折算1日。此外，甲女因飽受精神折磨，另請求唐男民事賠償60萬元精神撫慰金。

    唐男則說，電話詢問甲女要不要跟他相處、約會15次，並提到可能會發生性行為，不是要強迫她嘿咻，否認犯行。

    橋頭地院民事庭調查，據甲女提出訊息內容，唐男要求甲女必須在一定時間前完成所謂的「15次」，否則後果自負，更強調「15次要在摩鐵」、「我所謂的15次不是射15次。而是上床天數我之前說過」等語，認定構成侵權行為，判決他要給付10萬元，仍可上訴。

    ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

