販售帳戶牟利竟逆轉改判免刑 少見原因曝光

高雄市陳姓男子經朱姓友人媒介，涉嫌以3萬元販賣帳戶予詐欺集團，事後自首，被橋頭地院依詐欺罪判處易科刑3月，但高等法院高雄分院據醫院鑑定報告，認定他「輕度智能障礙」，影響其辨識能力，改判免刑。

警方調查，2023年11月1日下午，被告陳男經由朱姓友人（另案偵辦）媒介，並搭乘他機車，前往鳥松區本館路統一超商球場門市，交付郵局帳戶、提款卡及密碼後，獲取3萬元報酬，詐欺集團用此騙得賴姓等被害人2萬。

同月7日，陳男前往六龜分局桃源分駐所，向員警供稱其透過朱男販售帳戶，警方製作筆錄後，依詐欺罪嫌移送橋頭地檢署偵查、起訴。

承辦法官審酌陳男符合自首要件，又供出朱男犯行，判處有期徒刑3月，如易科罰金，以1000元折算1日。朱男不服上訴指出，據醫院智力測驗鑑定，其智商為64，屬輕度智能不足，現已與賴等被害人和解，要求從輕發落。

高雄高分院將陳男送凱旋醫院鑑定，罹患「輕度智能障礙」，影響其辨識能力，加上和解、自首，又供出共犯，改判免刑，乃可上訴。

