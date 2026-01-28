為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    販售帳戶牟利竟逆轉改判免刑 少見原因曝光

    2026/01/28 07:38 記者鮑建信／高雄報導
    陳男涉嫌販賣帳戶予詐欺集團牟利，被高雄高分院改判免刑。（記者鮑建信攝）

    陳男涉嫌販賣帳戶予詐欺集團牟利，被高雄高分院改判免刑。（記者鮑建信攝）

    高雄市陳姓男子經朱姓友人媒介，涉嫌以3萬元販賣帳戶予詐欺集團，事後自首，被橋頭地院依詐欺罪判處易科刑3月，但高等法院高雄分院據醫院鑑定報告，認定他「輕度智能障礙」，影響其辨識能力，改判免刑。

    警方調查，2023年11月1日下午，被告陳男經由朱姓友人（另案偵辦）媒介，並搭乘他機車，前往鳥松區本館路統一超商球場門市，交付郵局帳戶、提款卡及密碼後，獲取3萬元報酬，詐欺集團用此騙得賴姓等被害人2萬。

    同月7日，陳男前往六龜分局桃源分駐所，向員警供稱其透過朱男販售帳戶，警方製作筆錄後，依詐欺罪嫌移送橋頭地檢署偵查、起訴。

    承辦法官審酌陳男符合自首要件，又供出朱男犯行，判處有期徒刑3月，如易科罰金，以1000元折算1日。朱男不服上訴指出，據醫院智力測驗鑑定，其智商為64，屬輕度智能不足，現已與賴等被害人和解，要求從輕發落。

    高雄高分院將陳男送凱旋醫院鑑定，罹患「輕度智能障礙」，影響其辨識能力，加上和解、自首，又供出共犯，改判免刑，乃可上訴。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播