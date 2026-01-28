剴剴案》惡保母姊妹狡辯脫罪 高院合議庭一一打臉、戳破謊言

惡保母劉彩萱二審維持無期徒刑。（資料照）

高等法院昨（27）日宣判虐待幼童剴剴的惡保母劉彩萱、劉若琳姊妹，維持一審無期徒刑、18年徒刑；高等法院當天火速將判決書上網公開審理狀況，內容揭露劉彩萱、劉若琳上訴主張及辯駁、狡辯，卻一一被高院合議庭打臉反駁。

高院合議庭二審成員為審判長廖建瑜、陪席法官黃怡菁、受命法官文家倩。合議庭認定兩人反覆密集以非人道、五花八門方式凌虐，更傳凌虐照片嘲弄剴剴，致剴剴生前遭受身體疼痛及饑餓、罹患憂鬱病症，終致死亡而造成無可挽救結果，犯罪情節嚴重。

判決書內容，劉彩萱上訴指原審未審酌「被告劉彩萱有具體照顧剴剴」、「剴剴死亡前一日即112年12月23日有餵食A童牛奶及吃藥」，而認定劉彩萱犯罪動機是以虐待剴剴為樂，而非惡性循環下失控所致，違反論理法則及經驗法則顯然影響於判決。

劉彩萱還主張原審未審酌剴剴會自我傷害，認被告劉彩萱所為造成剴剴，違反論理法則及經驗法則顯然影響於判決。劉彩萱認為，原審未考量「被告劉彩萱並無前科」之品行，且「案發當下有求救」犯後態度，遺漏重要量刑事實，有科刑事項認定不當違誤。

劉若琳上訴指出，是受劉彩萱所託而暫時照顧剴剴，僅屬偶發性支援，並非全程參與分工合作，不具有保證人地位，原審認定「被告劉若琳受被告劉彩萱之託，與被告劉彩萱分工照護剴剴，自屬自願承擔保護義務」違反論理法則及經驗法則顯然影響於判決。

合議庭認為，劉彩萱自承有虐待剴剴，且劉彩萱2人對話紀錄傷勢鑑定報告、剴剴相關照片、影片等證據，認定被告劉彩萱有以不詳方式傷害剴剴生殖器、眼眶、鼻孔部位，以口罩、毛巾遮蔽眼睛，命剴剴僅著尿布裸體罰站，將被綑綁的剴剴置入桶子內，並交接予劉若琳照顧，提供隔夜食物及燒焦物餵食。

合議庭認定，劉彩萱2人甚為厭惡剴剴，不僅刻意傷害、凌虐，甚至還分享凌虐照，彼此交換、評論凌虐A童心得，並不時夾雜嘲弄、辱罵言語，從中獲得滿足，堪認以虐待剴剴為樂甚明。

針對劉彩萱的部分，合議庭指出，合議庭指出，劉若琳上訴理由屬事後卸責，難以採信；其受劉彩萱所託，自願承擔保護義務，具保證人地位，且托育場域重疊，明知剴剴遭受不當對待，仍未採取停止罰站、鬆綁束縛、制止毆打、提供正常飲食等必要作為，反而鼓吹參與侵害行為，原判決並未違背論理或經驗法則。

