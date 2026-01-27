怪男出沒台南百貨公司 搭訕幫人綁髮還要求合照 警追查中

有網友在社群反映一月二十五日到台南東區一家知名百貨公司時遇到一名怪男生問一對母女檔說要幫對方綁頭髮，行徑怪異。（民眾提供）

有網友在threads網路社群po文說，最近如有去台南東區1家大型知名百貨公司，要留意1位怪男生出沒。網友說，這名怪男生會問人家要綁頭髮嗎？有答應讓他綁頭髮的網友說「怪男綁完頭髮後，還會要求合照」；有人覺得這有點可怕。轄區南市警一分局說，尚未接獲這類報案，但已掌握1名特定對象追查中，也希望有受害民眾能向一分局派出所報案。

網友說，這名怪男生穿著綠色類似鬼滅的外套，會跟人家説「要幫妳綁頭髮嗎？」，網友表示，他在1月25日（週日）上午11點許，從該百貨公司B2搭電梯要去5樓劃位，電梯停在2樓時進來1位男生。這男生一進來電梯就對著角落的母女檔說話，一開始沒有聽清楚，這男生說了第2次話，才聽到「要幫妳綁頭髮嗎？」。

請繼續往下閱讀...

怪男生被拒絕之後、電梯到3樓就出去了。網友表示，無法判斷這男生的來意，請有帶小孩到百貨公司的父母多注意一下；現在寒假開始，去逛街的孩子也要多注意一下身邊的人。

也有網友反映，這名男生之前出現在中西區另家知名百貨公司，會跑去賣髮飾的店，男生說可以買髮圈，但要先幫女店員綁看看跟拍照，好看，他才要買，行徑有些怪異。

留言區有同意綁頭髮的網友出面分享指出，「他跟我說我頭髮綁很鬆要幫我，結果我迷迷糊糊答應了，而且他綁起來超鬆的」，這名網友還說「答應就算了，他還要拍照，然後他還問我第二次。」

有不少人也分享被直接扯下髮圈或被詢問的驚嚇經驗，發現這名怪男出沒的地方蠻多的，不光在百貨公司，釣出許多網友相互提醒「出門要多注意喔！」、「禮拜日才被問過，手上拿著美工刀防衛，大家要小心」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法