再接再厲！1/27 大樂透、今彩539頭獎雙雙摃龜

第115000008期大樂透中獎號碼「04、11、24、25、29、30，特別號：08」。頭獎摃龜；貳獎開出1注，可得144萬5494元；參獎共33注中獎，每注可得4萬7172元；肆獎共187注中獎，每注可得5351元；伍獎共2272注中獎，每注可得2000元；陸獎共3986注中獎，每注可得1000元；柒獎共3萬6111中獎，每注可得400元；普獎共3萬8014注中獎，每注可得400元。

第115000008期49樂合彩中獎號碼為「04、11、24、25、29、30」。四合共9注中獎，每注可得20萬元；三合共165注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3739注中獎，每注可得1250元。

第115000023期今彩539中獎號碼為「05、17、18、23、32」。頭獎摃龜；貳獎共278注中獎，每注可得2萬元；參獎共8161注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬9616注中獎，每注可得50元。

第115000023期39樂合彩中獎號碼為「05、17、18、23、32」。四合共開出2注，每注可得21萬2500元；三合共377注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬3429注中獎，每注可得1125元。

第115000023期3星彩中獎號碼為「433」。壹獎共85注中獎，每注可得5000元。

第115000023期4星彩中獎號碼為「9084」。壹獎共8注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

