虛報研究經費詐領23萬補助款 清大教授判10月、緩刑2年

國立清華大學某教授因執行由國科會、教育部及民間基金會補助的研究計畫時，涉嫌以空白收據與學生簽到表虛報經費，詐領補助款23萬4132元，案經教育部告發及法務部調查局移送地檢署，新竹地方法院審理後，認該教授犯偽造私文書罪判處有期徒刑10月，得易科罰金。緩刑2年，並須向公庫支付15萬元。

判決指出，這名教授自2018年到2022年間，擔任國科會、教育部與民間基金會等單位補助的5項研究計畫執行人，明知研究計畫的經費核銷與請領，均應依相關法令規定辦理，且需符合各該研究計畫經費核定清單所列的補助項目、範圍，竟於執行本案研究計畫時，意圖為自己不法所有。

經查，該教授利用事前取得的店家空白免用統一發票收據，自行填載不實內容，包含麵包、便當、蛋糕、餐費、點心餐盒、保健品等品名與金額，偽造支出憑證。此外，教授也製作不實活動簽到表，將與研究計畫無關的清華大學課堂簽到資料，提供到堂上課、不知情的學生簽名後，充當研究計畫營隊活動證明，再檢附至支出憑證黏存單中申請補助。

法官審酌，身為大學教授，執行研究計畫時，竟利用店家空白收據、授課學生簽到表等文書的機會，以前揭方式向清華大學申請核撥各該研究計畫的補助款，致清大、國科會、教育部及民間基金會等審核及補助單位受有相當損害，行為實屬不該。

惟法官念及該教授坦承犯行，並已將其犯罪所得即詐領補助款共計23萬4132元繳回，且無前科，另已遭校方行政懲處，包括10年內不得參加校內研究計畫、不得申請教學傑出評選等。認教授已有悔意，最終就5項計畫犯行判處上述刑責。

