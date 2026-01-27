為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    轎車拒檢開車衝撞員警 高雄街頭槍聲大作

    2026/01/27 22:22 記者洪臣宏／高雄報導
    仁武警方追捕疑似衝撞員警車輛。（民眾授權提供）

    仁武警方追捕疑似衝撞員警車輛。（民眾授權提供）

    首次上稿 21:59
    更新時間 22:22（新增警方說明）

    高雄榮總前馬路上今（27）日夜間槍聲大作，從民眾行車紀錄器中可聽到14聲槍聲，嚇得駕駛人不斷飆國罵。據了解，仁武分局追捕開車衝撞員警的嫌犯，一路追到左營區，開了10餘槍，不過嫌犯趁亂駕車逃逸，警方正追捕中。

    民眾將行車紀錄器張貼上Threads平台，時間顯示在夜間7時17分，影片中傳來連續槍聲，駕駛大喊「開槍、開槍！」情急下還飆了國罵，副駕駛座女生連忙問「那裡？」駕駛回說「在後面」，原PO還說「還好後面有BMW擋著」。根據行車紀錄器，其後方車輛聽到槍聲都迅速移動，深怕遭池魚之殃。

    仁武分局表示，員警今夜間7時巡邏行經仁武區霞海路與後港巷口，發現一部黑色轎車行車速度過快且跨越對向車道形跡可疑，遂上前攔查，惟該車拒檢逃逸。

    警方一路尾隨到三民區大中一路，見該車因前方車陣受阻遂上前攔停，惟該車拒檢倒車企圖衝撞，員警基於自身及公共安全考量，依法拔槍喝斥並朝該車前方輪胎射擊共計15槍，現場無人受傷。

    警方初步釐清，該案無人員受傷且警用車輛亦無損毀。仁武分局已與刑事警察大隊共組專案小組，全力追緝涉案車輛及相關人員依法究辦。

