賓士女酒駕撞死騎士還拖行550公尺逃逸 國民法官重判16年

桃園市陳姓女子曾因酒駕被判處有期徒刑2月並被吊銷駕照，但她於2024年4月25日晚間外出飲酒，次日凌晨1點無照酒駕，開著賓士在中壢區撞上陳姓女騎士後拖行長達550公尺，直到車輛無法動彈才棄車逃逸，女騎士後經送醫不治，警方循線逮捕陳女，抽血驗出血液中酒精濃度高達百分之0.205，桃園地方法院國民法官今（27）日審結依不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪、肇事致死逃逸罪處將她重判有期徒刑16年。

檢方起訴指出，陳女於2024年4月25日晚間外出飲酒，次日凌晨酒後駕駛賓士車上路，行經中壢區元化路二段與中豐路口時，猛力撞擊前方停等紅燈的機車女騎士，陳女卻未停車，車頭頂著女騎士拖行550公尺，直到車輛無法前進才棄車逃逸，經路人發現報案將女騎士送醫急救，但因傷重2天後宣告不治。

警方追查循線逮捕陳女，但她拒絕吹氣酒測，經強制抽血驗出血液中酒精濃度高達百分之0.205，案經桃園地檢署檢察官起訴。

桃園地院國民法官法庭審理時，陳女坦承酒駕肇事逃逸。國民法官認為，陳女酒駕不僅漠視公眾往來之安全，肇事後沒有停留現場，還將被害人拖行長達約550公尺，導致傷勢加重，無法即時獲得救護而喪失寶貴生命，讓被害人家屬受有難以承受之痛；而陳女先前從事中古車買賣，多次交通違規，犯後雖坦承犯行，並曾至被害人靈堂下跪、書寫懺悔信及燒紙錢予被害人等，但仍未與被害人家屬達成和解。

國民法官法庭審酌各種情狀，今審結依不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪，處有期徒刑13年6月；又犯肇事致人死亡逃逸罪，處有期徒刑5年6月。應執行有期徒刑16年。可上訴。

