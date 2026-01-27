為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    替代役男遭丟包4車輾過慘死 高大成揭「2關鍵」助查致命原因

    2026/01/27 21:01 記者蔡淑媛／台中報導
    高大成表示，比對死者被輾過車輛的胎痕及血液噴濺位置，仍能找出撞死致命的車輛。（記者蔡淑媛攝）

    高大成表示，比對死者被輾過車輛的胎痕及血液噴濺位置，仍能找出撞死致命的車輛。（記者蔡淑媛攝）

    國立大學雙學士畢業的溫姓替代役男，前天搭多元計程車時疑踢車門及椅背引發林姓司機不滿，被丟包在台64線新北中和段後，遭4輛汽車輾過慘死，法醫高大成表示，若要確定溫男致命傷，比對輾過車輛的胎痕及血液噴濺位置，能找出撞死致命的車輛。

    本月25日凌晨2時許，溫男在台北市文山區興隆路以APP叫多元計程車欲搭往新北市板橋區，上車後溫男疑因喝醉先是多次踹到車門，被制止後又猛踹駕駛座椅背，因此與林姓司機爆發口角被趕下車，丟包在快速道路上便離開現場。

    林姓司機往前開車約1分鐘，報案稱有人躺在台64線車道，需要警方協助，但警方到場時，溫男已經陸續遭到陳、邱、簡、魏等4名駕駛的汽車輾過，頭顱破裂、全身多處骨折慘死

    高大成強調，溫男是否飲酒搭車不是重點，司機將他丟包在快速道路，就很危險，就有被車輛撞死的可能，不然該名司機為何丟包不久就打電話報警，就是預知可能會被撞到。

    高大成表示，檢警會釐清溫男如何被撞擊到致死，人體致命位置為腦部、心臟和臟器，由於溫男被4輛車高速輾過，快速死亡，很難判定，但仍可從生前被撞、被輾的血液噴濺最多，能判定生前及死後傷，並且推測出致命傷。

    高大成說，要確定致命傷、輾過部位，分別將輾過車輛進行胎痕及噴濺血跡比對，仍能逐一釐清，找到撞死致命的車輛。

    高大成補充說，計程車司機載客發生衝突，如果對方沒讓司機有危及生命的舉動，就不應該把人丟包在道路上，尤其是快速、高速道路，不論對方酒醉與否，就可預知讓人置於險境，可能被撞死。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播