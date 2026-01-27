替代役男遭丟包4車輾過慘死 高大成揭「2關鍵」助查致命原因

高大成表示，比對死者被輾過車輛的胎痕及血液噴濺位置，仍能找出撞死致命的車輛。（記者蔡淑媛攝）

國立大學雙學士畢業的溫姓替代役男，前天搭多元計程車時疑踢車門及椅背引發林姓司機不滿，被丟包在台64線新北中和段後，遭4輛汽車輾過慘死，法醫高大成表示，若要確定溫男致命傷，比對輾過車輛的胎痕及血液噴濺位置，能找出撞死致命的車輛。

本月25日凌晨2時許，溫男在台北市文山區興隆路以APP叫多元計程車欲搭往新北市板橋區，上車後溫男疑因喝醉先是多次踹到車門，被制止後又猛踹駕駛座椅背，因此與林姓司機爆發口角被趕下車，丟包在快速道路上便離開現場。

林姓司機往前開車約1分鐘，報案稱有人躺在台64線車道，需要警方協助，但警方到場時，溫男已經陸續遭到陳、邱、簡、魏等4名駕駛的汽車輾過，頭顱破裂、全身多處骨折慘死

高大成強調，溫男是否飲酒搭車不是重點，司機將他丟包在快速道路，就很危險，就有被車輛撞死的可能，不然該名司機為何丟包不久就打電話報警，就是預知可能會被撞到。

高大成表示，檢警會釐清溫男如何被撞擊到致死，人體致命位置為腦部、心臟和臟器，由於溫男被4輛車高速輾過，快速死亡，很難判定，但仍可從生前被撞、被輾的血液噴濺最多，能判定生前及死後傷，並且推測出致命傷。

高大成說，要確定致命傷、輾過部位，分別將輾過車輛進行胎痕及噴濺血跡比對，仍能逐一釐清，找到撞死致命的車輛。

高大成補充說，計程車司機載客發生衝突，如果對方沒讓司機有危及生命的舉動，就不應該把人丟包在道路上，尤其是快速、高速道路，不論對方酒醉與否，就可預知讓人置於險境，可能被撞死。

