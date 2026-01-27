台中女偵查佐涉恐嚇收押 父揭關會議室「收驚」 二分局駁：非事實

台中市黃姓女偵查佐遭收押，父親透過律師質疑警局冷處理、施壓和解，第二分局副分局長陳聖偉（右）、偵查隊長江清萬（左）今天出面說明澄清。（記者陳建志攝）

台中市第二分局一名黃姓女偵查佐，上月20日凌晨起，陸續在警職同學LINE群組、Threads平台發布「直接在盧秀燕腦門開3槍」等恐嚇言論，警方獲報後將她拘提到案，台中地檢署經調查後已依恐嚇公眾罪將她起訴，目前仍在羈押中，黃女的父親透過律師發出聲明，指控女兒長期受到二分局霸凌、孤立，且冷處理、施壓和解及刻意隱瞞身心狀況，甚至關會議室「收驚」；二分局今天出面召開記者會說明，強調「收驚」說法為誤解。

台中市第二分局今天由副分局長陳聖偉和偵查隊長江清萬出面說明，強調黃女2024年間執行勤務時駕駛巡邏車，遭外送員追撞的交通事故發生後，即依規定啟動員警關懷與協助機制，並非外界所稱冷處理。事故發生後，分局協助處理相關行政、司法及程序事宜，相關作為均有具體紀錄可供查證。

陳聖偉表示，外界質疑「僅由督察人員陪同出庭，是為了監督而非關懷」明顯與事實不符。因為除律師外，陪同出庭為偵查隊人員、陪同調解為行政組人員，目的在於確保她的程序權益，更沒有施壓要求黃員儘速與對方和解，以免影響分局聲譽等說法，因為警局也認為對方提出的金額太高。

二分局強調，有關「收驚」部分為誤解，且並非律師所說的是副隊長，而是去年10月10日因黃員在辦公室提到怪力亂神，由偵查隊吳姓分隊長在徵得黃員本人同意後，安排於偵查隊小會議室進行關懷談話，並經黃員同意，將他自己佩戴的佛珠手串贈送給她掛戴安撫情緒，全程並無「收驚」的儀式或動作。

二分局偵查隊長江清萬並表示，前幾天黃女有寫信給他，信中表示自己的反省，強調藉此機會讓自己進行身心調適，26日前往看守所探望黃女時，黃女更是淚流滿面，對於自己言行造成單位困擾表示歉意，期間並未對單位表達不滿，氣色、表情和談話都很正常。

