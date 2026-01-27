為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    信義商圈空橋上演活春宮！男女半裸激戰 認罪判拘役15天

    2026/01/27 18:52 記者張文川／台北報導
    一對男女在北市信義區2樓空橋激戰，2人下半身赤裸不斷變換姿勢。（資料照，擷取自 Threads ）

    一對男女在北市信義區2樓空橋激戰，2人下半身赤裸不斷變換姿勢。（資料照，擷取自 Threads ）

    李姓男子與王姓女子去年8月晚間，在台北市信義商圈威秀影城戶外天橋上，上演「活春宮」裸露下體口愛、性交。民眾見狀錄影貼上臉書社團爆料，引發熱議，轄區警方循線找到是李男、王女所為，函送法辦，2人皆認罪。台北地院依妨害風化罪章之公然猥褻罪，將2人各判處拘役15日、可易科罰金1萬5000元，均緩刑2年，緩刑條件是向公庫支付各1萬元。可上訴。

    去年8月28日晚間，台北市夜店林立的信義商圈空橋處，有網友於臉書社團「爆料公社」貼出現場影片，一對男女旁若無人地激情上演「活春宮」影片戲碼，穿著高跟鞋的長髮妹與身材略胖、著七分褲的男子，深夜直接背靠著牆大戰，還不時變換姿勢體位，毫不避諱往來人潮的目光，目擊民眾邊錄影邊嗆離譜，「不能去開房間嗎？」引發網友熱議。

    轄區信義警分局三張犁派出所也接獲民眾檢舉影片，著手追查身分，確認犯案時間是在去年8月28日晚間8時55分至9時9分，地點位於「台北信義威秀影城」3樓戶外廣場，2人以裸露性器官、性交及口交的方式公然猥褻，通知李男、王女到案說明，釐清確實有公然猥褻行徑，2人都承認犯行，依公然猥褻罪嫌送辦，台北地檢署起訴並聲請簡易判決處刑。

    台北地院法官審理後審酌，2人為滿足一己私慾，在公共場所進行猥褻行為，有礙社會善良風俗，並可能使目擊的民眾受到驚嚇，所為不該，考量2人犯後均坦承犯行，犯後態度尚可，各量處拘役15天並予緩刑2年，以觀後效，若在2年緩刑期間若再犯罪，將被撤銷緩刑。

