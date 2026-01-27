南投檳榔大叔辯「有喝怎敢出門」 遇上這支認栽了

吃檳榔的男子（右）堅稱沒喝酒開車，但警方透過「酒精感知棒」發現有酒精反應，最後男子酒測值達0.29，被依公共危險罪送辦。（中興警方提供）

酒駕零容忍！年關將至，尾牙、聚餐活動增加，南投縣中興警分局23日晚間執行酒駕取締，查獲41歲劉姓男子吃檳榔且帶有酒氣，他雖堅稱沒喝酒，還狡辯「有喝怎敢出門」，但仍逃不過「酒精感知棒」監測，酒測值達0.29，被依公共危險罪送辦。

中興警方表示，為確保民眾行車安全，近期已展開尾牙聚餐酒駕取締勤務，日前晚間在南投市攔查1名駕車男子，發現其散發酒味，雖可能與其吃檳榔有關，但因酒精感知棒有監測到數值，因此要求男子配合酒測。

雖然男子一再宣稱沒喝酒，直說「昨天沒喝、今天也沒喝」，甚至辯說「有喝怎麼敢再出來」，但最後吐氣所含酒精濃度達每公升0.29毫克，已超過0.25涉嫌公共危險罪，當場逮捕送辦，並提醒民眾切勿心存僥倖，後續也會在夜間、重點路段加強取締酒駕，以維護交通安全。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

吃檳榔的男子（右）堅稱沒喝酒開車，但警方透過「酒精感知棒」發現有酒精反應，最後男子酒測值達0.29，被依公共危險罪送辦。（中興警方提供）

