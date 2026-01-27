唾液快篩3至5分鐘揪毒駕 屏縣已查獲65件

屏東縣政府警察局配合內政部警政署「毒品唾液快篩檢測」執法策略，全面升級毒駕查緝量能。（圖由屏東縣警察局提供）

屏東縣政府警察局配合內政部警政署「毒品唾液快篩檢測」，約3至5分鐘即可初步判讀是否施用常見毒品或麻醉藥品，從去（2025）年11月20日新制上路至今年本（1）月27日止，全縣已經運用唾液快篩試劑查獲毒駕違規65件。

屏東縣政府警察局交通隊員警本月21日晚間執行巡邏勤務時，發現李姓男子騎乘普通重型機車單手駕車影響行車安全，於是加以攔查，李男坦承近期曾施用毒品，警依規定實施毒品唾液快篩，結果呈陽性反應，當場依道路交通管理處罰條例第35條予以告發，並移置保管其機車，刑事部分將待尿液檢驗結果出爐後，依毒駕相關規定函送屏東地檢署偵辦，行政與刑事責任同步究責。

警察局說明，唾液快篩僅需採集少量唾液，約3至5分鐘即可初步判讀是否施用常見毒品或麻醉藥品，如依托咪酯、愷他命、大麻等，可即時完成人車分離、降低再犯與事故風險。駕駛人如拒絕檢測，將面臨新台幣18萬元罰鍰、當場移置保管車輛並吊銷駕照；如快篩呈陽性，將依規定處3萬元以上12萬元以下罰鍰，並當場移置保管車輛及吊扣駕照1至2年。後續員警並將依法採集尿液送驗；若採驗濃度達公告標準，將依刑法第185條之3等規定，處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金。

屏縣警察局長甘炎民強調，毒駕對社會的危害不亞於酒駕，警局已備妥科技工具與專業訓練，將持續強力執法、嚴格究責；呼籲民眾切勿以身試法，並應配合唾液快篩檢測。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

