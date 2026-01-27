為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    2年內2度酒駕撞死人 越籍女賠33萬判6年4月

    2026/01/27 16:57 記者陳建志／台中報導
    台中項姓女子，屬酒駕累犯，2024年酒後撞死走在行人穿越道的行人，雖賠償33萬，台中地院仍判6年4月徒刑。（記者陳建志攝）

    一名越南籍項姓女子（已取得台灣身分證），2022年就有酒駕前科，但她不知警惕，2024年在KTV工作時接待友人喝啤酒後騎車返家，途中不慎撞死走在斑馬線的洪姓民眾，當時酒測值高達每公升0.81毫克，台中地院審理時，考量項女犯後自首，且賠償家屬33萬元和解，但因距離前次酒駕才2年多屬累犯，依不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪，判她6年4月徒刑，可上訴。

    判決指出，項姓女子2024年11月1日凌晨2點多，在工作場所的KTV接待友人，席間有喝啤酒，到了凌晨4點多，項女明知已喝酒卻仍酒駕騎車返家，途中行經太平區長億六街與太平一街交岔路口處，撞上走在長億六街人行道的洪姓民眾，因頭部重創送醫急救，仍因中樞衰竭延至同月7日不治。

    台中地院審理時，項女坦承不諱，法官考量事發後主動向到場處理員警承認為肇事人，符合自首條件，依法減刑。

    不過項女2022年5月27日才因酒駕遭判刑確定，沒想到才2年又再犯，且是撞死走在行人穿越道的行人，過失程度不輕，審酌已和家屬和解，並賠償33萬元，依不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪，判她6年4月徒刑，可上訴。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

