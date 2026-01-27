色客撿屍KTV酒醉女員工猥褻 竟辯小費給少遭仙人跳

KTV女員工遭灌醉撿屍猥褻，惡客竟稱小費給少遭仙人跳。（情境照）

有多次酒駕前科的新竹林姓男子，見卡拉OK店女員工小美不勝酒力而攬入包廂內，強吻臉部及頸部、擁抱、撫摸大腿與下體，事後竟稱是因小費給少了而遭仙人跳，新竹地院審理發現店內監視器將他的惡行醜態全都錄下，依乘機猥褻罪判刑1年4月。

法官調查，林男113年10月2日晚間前往竹市某卡拉OK店消費，趁女員工小美不勝酒力而攬入包廂內，親吻臉部及頸部、擁抱、撫摸大腿與下體，並抓住其手撫摸自己下體。

林男矢口否認乘機猥褻犯行，辯稱當時也醉了，感覺被仙人跳，因為沒有給什麼小費就被告，對方還說要用3萬6千元和解。

法官勘驗店內監視器，林男確有以雙手環抱小美、以臉貼近臉部、以手碰觸下體與胸部、多次親吻臉部後頸部、多次以手抓住小美的手撫摸自己下體等動作；且小美遭攬入包廂時已呈現意識不清、身體無力而癱軟倒在沙發上狀態，直至林男毛手毛腳才驚醒並掙扎起身、逃離包廂。

事後法官調查，被害人並未向林男要求金錢，完全是林男的片面說詞。

法官審酌林男為滿足其一己性慾，竟利用被害人不勝酒力而意識不清、不知抗拒機會下手，其行為已嚴重戕害被害人身心健全與人格發展，又矢口否認犯行，最後依乘機猥褻罪判刑1年4月。

