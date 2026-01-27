為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    色客撿屍KTV酒醉女員工猥褻 竟辯小費給少遭仙人跳

    2026/01/27 17:06 記者蔡彰盛／新竹報導
    KTV女員工遭灌醉撿屍猥褻，惡客竟稱小費給少遭仙人跳。（情境照）

    KTV女員工遭灌醉撿屍猥褻，惡客竟稱小費給少遭仙人跳。（情境照）

    有多次酒駕前科的新竹林姓男子，見卡拉OK店女員工小美不勝酒力而攬入包廂內，強吻臉部及頸部、擁抱、撫摸大腿與下體，事後竟稱是因小費給少了而遭仙人跳，新竹地院審理發現店內監視器將他的惡行醜態全都錄下，依乘機猥褻罪判刑1年4月。

    法官調查，林男113年10月2日晚間前往竹市某卡拉OK店消費，趁女員工小美不勝酒力而攬入包廂內，親吻臉部及頸部、擁抱、撫摸大腿與下體，並抓住其手撫摸自己下體。

    林男矢口否認乘機猥褻犯行，辯稱當時也醉了，感覺被仙人跳，因為沒有給什麼小費就被告，對方還說要用3萬6千元和解。

    法官勘驗店內監視器，林男確有以雙手環抱小美、以臉貼近臉部、以手碰觸下體與胸部、多次親吻臉部後頸部、多次以手抓住小美的手撫摸自己下體等動作；且小美遭攬入包廂時已呈現意識不清、身體無力而癱軟倒在沙發上狀態，直至林男毛手毛腳才驚醒並掙扎起身、逃離包廂。

    事後法官調查，被害人並未向林男要求金錢，完全是林男的片面說詞。

    法官審酌林男為滿足其一己性慾，竟利用被害人不勝酒力而意識不清、不知抗拒機會下手，其行為已嚴重戕害被害人身心健全與人格發展，又矢口否認犯行，最後依乘機猥褻罪判刑1年4月。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播